Зеленський прибув до Японії і анонсував перемовини зі світовими лідерами

Володимир Зеленський прибув до Японії на саміт G7, який стартував 19 травня, і розповів про заплановані перемовини, до яких долучиться впродовж заходу. Про це повідомив президент України в Telegram.

“Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим”, - йдеться в повідомленні.

Під час саміту Зеленський особисто візьме участь у заключному дні триденної зустрічі G7 у неділю, 21 травня.

Як повідомили журналісти, після зустрічі з Володимиром Зеленським у Японії Джо Байден оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на 375 млн дол. До пакету військової допомоги потрапили артилерійські снаряди, бронетехніка, протитанкова зброя, реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Раніше в Білому домі розповіли. що представники країн Великої сімки обговорять ситуацію на фронті, а також продовження міжнародної підтримки України, можливості для посилення переговорних позицій Києва для завершення війни.

Високопосадовців цікавитимуть питання санкцій і кроки, які можна спільно втілити у цьому напрямку, у тому числі, виявлення лазівок та схем обходу обмежень, а також посилення тиску на РФ впродовж найближчого часу.

Зазначимо. впродовж довгого часу Офіс президента не підтверджував. що Володимир Зеленський прибуде до Японії особисто, пресслужба Ради національної безпеки і оборони України проінформувала, що очільник країни долучиться до заходу онлайн.

Нагадаємо, Зеленський перед поїздкою до Японії 19 травня неочікувано прибув із візитом до Саудівської Аравії. Він виступив на саміті Ліги арабських держав.

Саудівська Аравія після візиту Володимира Зеленського заявила про нейтралітет щодо війни Росії проти України.