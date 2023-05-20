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Вперше з початку повномасштабного вторгнення - Зеленський зустрівся з прем’єром Індії
Під час саміту G7 у Японії президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Про це очільник України повідомив в Telegram.
Зазначимо, перемовини в Хіросімі стали першою розмовою голови уряду Індії і президента України від початку повномасштабного вторгнення Росії.
“Висловили нашу чітку підтримку діалогу та дипломатії для пошуку шляху вперед. Ми продовжуватимемо надавати гуманітарну допомогу народу України”, - написав Нарендра Моді після зустрічі.
Володимир Зеленський додав. що під час зустрічі розповів про потреби України в гуманітарному розмінуванні та мобільних шпиталях. Докладно проінформував Нарендру Моді про ініціативу української формули миру та запросив Індію приєднатися до її реалізації.Підписуйтесь на наш Telegram канал
“Війна принесла багато криз і страждань. Депортовані діти, заміновані території, знищені міста, зруйновані долі. Дякую Індії за підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої країни, зокрема на майданчиках міжнародних організацій, і за надання гуманітарної допомоги Україні”, - написав Володимир Зеленський.
Зазначимо, що Індія зберігає економічні відносини з Росією. Рекордних позначок сягнув імпорт російської нафти до Індії у квітні.
У квітні Росія залишалася головним постачальником нафти до Індії шостий місяць поспіль.
Нафтопереробники Індії, третього за величиною імпортера та споживача нафти в світі, активно купують російську нафту після того, як деякі країни уникали закупівель у Москви через її вторгнення в Україну в лютому минулого року.
Індія імпортувала близько 1,9 мільйона барелів на добу російської нафти в квітні, це на на 4,4% більше, ніж у попередньому місяці. Таким чином російська нафта складає близько двох п'ятих загальних закупівель країни.
Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Японії на саміт G7, який стартував 19 травня, і розповів про заплановані перемовини, до яких долучиться впродовж заходу.