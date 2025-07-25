"БРСМ- Нафта" оштрафовано на понад 700 тис. грн за недостовірну інформацію для АМКУ

ТОВ "Євро Смарт Пауер" (бренд "БРСМ-Нафта") оштрафовано Антимонопольним комітетом України на 701,65 тис. грн за надання недостовірної інформації на офіційний запит державного уповноваженого АМКУ.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба АМКУ.

Що відомо про штраф

Згідно з висновком АМКУ, підприємство надало недостовірну інформацію у відповідь на офіційний запит державного уповноваженого комітету.

Порушення кваліфіковано відповідно до пункту 15 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", який передбачає відповідальність за надання неправдивих або неповних даних на вимогу АМКУ.

Інформаційний запит до компанії було направлено заступником голови Антимонопольного комітету України – державним уповноваженим листом від 30 січня 2025 року № 128-21.1/07-992е.

Надана ТОВ "Євро Смарт Пауер" інформація не відповідала дійсності, що і стало підставою для притягнення до відповідальності.

Про компанію

ТОВ "Євро Смарт Пауер" — оператор мережі автозаправних станцій під брендом "БРСМ-Нафта", що здійснює діяльність у сфері роздрібної реалізації пального та обслуговує понад 200 автозаправних станцій по всій території країни.

Асортимент продукції включає різні види пального, зокрема бензин, дизельне паливо та спеціалізовану рідину для зниження викидів вихлопних газів — EcoBlue. Мережа позиціонує себе в нижньому ціновому сегменті, пропонуючи доступне пальне широкому колу споживачів.

АЗС бренду "БРСМ-Нафта" присутні у всіх обласних центрах України, а також розташовані вздовж основних міжміських магістралей, що забезпечує зручний доступ для споживачів у різних регіонах країни.

Раніше ТОВ "Євро Смарт Пауер" за рішенням суду виплатило 3 269 684 грн штрафу від Антимонопольного комітету України за надання інформації у неповному обсязі про одержання в оренду автозаправних станцій.