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"БРСМ-Нафта" оштрафована более чем на 700 тыс. грн за недостоверную информацию для АМКУ

заправка
АМКУ оштрафовал "БРСМ-Нефть"

ООО "Евро Смарт Пауэр" (бренд "БРСМ-Нафта") оштрафовано Антимонопольным комитетом Украины на 701,65 тыс. грн за предоставление недостоверной информации по официальному запросу государственного уполномоченного АМКУ.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АМКУ.

Что известно о штрафе

Согласно заключению АМКУ, предприятие предоставило недостоверную информацию в ответ на официальный запрос государственного уполномоченного Комитета.

Нарушение квалифицировано в соответствии с пунктом 15 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", предусматривающим ответственность за предоставление ложных или неполных данных по требованию АМКУ.

Информационный запрос в компанию был направлен заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины – государственным уполномоченным письмом от 30 января 2025 № 128-21.1/07-992е.

Предоставленная ООО "Евро Смарт Пауэр" информация не отвечала действительности, что и послужило основанием для привлечения к ответственности.

О компании

ООО "Евро Смарт Пауэр" - оператор сети автозаправочных станций под брендом "БРСМ-Нафта" осуществляет деятельность в сфере розничной реализации горючего и обслуживает более 200 автозаправочных станций по всей территории страны.

Ассортимент продукции включает в себя различные виды топлива, в частности бензин, дизельное топливо и специализированную жидкость для снижения выбросов выхлопных газов — EcoBlue. Сеть позиционирует себя в нижнем ценовом сегменте, предлагая доступное горючее широкому кругу потребителей.

АЗС бренда "БРСМ-Нафта" присутствуют во всех областных центрах Украины, а также расположены вдоль основных междугородных магистралей, что обеспечивает удобный доступ для потребителей в разных регионах страны.

Ранее ООО "Евро Смарт Пауэр" по решению суда выплатило 3269684 грн штрафа от Антимонопольного комитета Украины за предоставление информации в неполном объеме о получении в аренду автозаправочных станций.

Автор:
Ольга Опенько