Владельца "БРСМ-Нафта" оштрафовали на 12 млн грн: в чем причина

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Евро Смарт Пауэр" (бренд "БРСМ — Нафта") на 12 миллионов гривен за получение в аренду автозаправочных станций без разрешения регулятора.

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Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что регулятор рассмотрел дело о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции посредством осуществления концентрации ООО "Евро Смарт Пауэр" путем получения в аренду активов в виде единого имущественного комплекса – автозаправочной станции, принадлежащей СУН ООО "Кершер", без получения разрешения АМКУ, наличие которого необходимо.

АМКУ установил, что в 2021 году СУН ООО "Кершер" передало ООО "Евро Смарт Пауэр" (работает под брендами "WOG", "KLO", "БРСМ-Нефть" и другими) в аренду автозаправочные станции сети АЗС "Глуско" в Киеве .

Концентрация была осуществлена 30 августа 2021 года.

Как объясняют в АМКУ, АЗС обеспечивает осуществление автономной хозяйственной деятельности и составляет отдельный "действующий бизнес", позволяющий владельцу наращивать присутствие на товарных рынках Украины в экономически целесообразные сроки.

Поэтому, по мнению АМКУ, арендуемые активы в виде АЗС составляют отдельную хозяйственную единицу, обеспечившую ООО "Евро Смарт Пауэр" возможность иметь собственный, четко определенный рыночный оборот определенного товара, а именно высокооктановых бензинов, дизельного горючего и сжиженного газа.

"Поскольку стоимостные показатели участников концентрации за 2020 год с учетом отношений контроля превышали пороговые значения, определенные частью первой статьи 24 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", то осуществление таких концентраций потребовало получения разрешения органов АМКУ", — подчеркивают в регуляторе.

Там отмечают, что не получали от вышеупомянутых хозяйствующих субъектов заявление о предоставлении разрешения на концентрацию.

Поэтому АМКУ признал, что ООО "Евро Смарт Пауэр" совершило нарушение, предусмотренное пунктом 12 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" путем получения в аренду активов в виде единого имущественного комплекса — автозаправочной станции, принадлежащей СУН ООО "Кершер", без получение соответствующего разрешения органов Комитета, наличие которого необходимо и оштрафовал общество на 12 млн 300 тыс. гривен.

Ранее ООО "Евро Смарт Пауэр" по решению суда выплатило 3269684 грн штрафа от Антимонопольного комитета Украины за предоставление информации в неполном объеме о получении в аренду автозаправочных станций.

Напомним, АМКУ оштрафовал ООО "Конверс Линк", которое является владельцем АЗС KLO, на 5,2 млн грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.