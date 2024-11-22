Власника "БРСМ-Нафта" оштрафували на 12 млн грн: у чому причина

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Євро Смарт Пауер" (бренд "БРСМ – Нафта",) на 12 мільйонів гривень за одержання в оренду автозаправних станцій без дозволу регулятора.

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Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що регулятор розглянув справу про порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді здійснення концентрації ТОВ "Євро Смарт Пауер" шляхом одержання в оренду активів у вигляді єдиного майнового комплексу – автозаправної станції, що належить СУН ТОВ "Кершер", без отримання дозволу АМКУ, наявність якого необхідна.

АМКУ встановив, що у 2021 році СУН ТОВ "Кершер" передало ТОВ "Євро Смарт Пауер" (працює під брендами "WOG", "KLO", "БРСМ-Нафта" та іншими) в оренду автозаправні станції мережі АЗС "Глуско" у Києві.

Концентрація була здійснена 30 серпня 2021 року.

Як пояснюють в АМКУ, АЗС забезпечує здійснення автономної господарської діяльності та становить окремий "діючий бізнес", який дозволяє власнику нарощувати присутність на товарних ринках України в економічно доцільні строки.

Тому, на думку АМКУ, орендовані активи у вигляді АЗС становлять окрему господарську одиницю, що забезпечила ТОВ "Євро Смарт Пауер" можливість мати власний, чітко визначений ринковий оборот певного товару, а саме, високооктанових бензинів, дизельного пального та скрапленого газу.

"Оскільки вартісні показники учасників концентрації за 2020 рік, з урахуванням відносин контролю, перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції", то здійснення таких концентрацій потребувало одержання дозволу органів АМКУ", - підкреслюють у регуляторі.

Там зауважують, що не отримували від вищезазначених суб’єктів господарювання заяву про надання дозволу на концентрацію.

Тому АМКУ визнав, що ТОВ "Євро Смарт Пауер" вчинило порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" шляхом одержання в оренду активів у вигляді єдиного майнового комплексу – автозаправної станції, що належить СУН ТОВ "Кершер", без отримання відповідного дозволу органів Комітету, наявність якого необхідна та оштрафував товариство на 12 300 000 гривень.

Раніше ТОВ "Євро Смарт Пауер" за рішенням суду виплатило 3 269 684 грн штрафу від Антимонопольного комітету України за надання інформації у неповному обсязі про одержання в оренду автозаправних станцій.

Нагадаємо, АМКУ оштрафував ТОВ "Конверс Лінк" , яке є власником АЗС KLO, на 5,2 млн грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.