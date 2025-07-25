Міненерго США назвало перші чотири ділянки для розміщення дата-центрів для потреб ШІ

Міністерство енергетики США (DOE) оголосило про вибір перших чотирьох локацій для розвитку інфраструктури дата-центрів для потреб штучного інтелекту на федеральних землях. Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення профільного видання DCD.

Міністерство запросило приватних партнерів до реалізації проєктів на наступних об’єктах:

Національна лабораторія Айдахо;

Комплекс Оук-Рідж (Oak Ridge Reservation);

Завод газодифузії у Падьюці (Paducah Gaseous Diffusion Plant);

Об’єкт Саванна-Рівер (Savannah River Site).

Очікується, що розвиток охоплюватиме як дата-центри для потреб ШІ, так і пов’язану енергетичну інфраструктуру.

"Використовуючи земельні ресурси DOE для впровадження ШІ та енергетичних рішень, ми робимо сміливий крок у бік нового Манхеттенського проєкту — аби забезпечити лідерство США у сферах штучного інтелекту та енергетики, — заявив міністр енергетики Кріс Райт. — Ці локації мають унікальний потенціал для розміщення дата-центрів і виробництва енергії, що зміцнить надійність енергосистеми, підсилить національну безпеку та зменшить енергетичні витрати".

Рішення про відкриття федеральних земель для розвитку галузі дата-центрів уперше ініціювала адміністрація Байдена, а адміністрація Трампа продовжила цей курс.

Цього тижня президент Трамп підписав указ, яким скасував вимоги щодо чистої енергії у проєктах дата-центрів та доручив федеральним агентствам пришвидшити екологічні перевірки та дозвільні процедури для центрів обробки даних і пов’язаної інфраструктури.

У квітні DOE повідомило, що розглядає 16 потенційних локацій, з яких сьогодні обрано чотири.

Зокрема, щодо ділянки в Айдахо було зазначено, що там уже проведено масштабну підготовку та отримано дозволи на будівництво нових ядерних реакторів.

Щодо об’єкта в Оук-Ріджі, там проходять лінії електропередач 500 кВ, що з’єднують гідро-, ядерні та ТЕС об’єднання TVA. Також є потенціал для додаткової генерації з регіонального газопроводу, а поруч (менше ніж за 8 км) — майбутній майданчик для малого модульного ядерного реактора TVA Clinch River SMR, який може забезпечити до 800 МВт потужності.

Завод газодифузії у Падьюці має доступ до енергопостачання та води, але досі перебуває у процесі екологічного очищення після використання для виробництва низькозбагаченого урану.

Про об’єкт у Саванна-Рівер, де обробляється тритій, наразі відомо небагато.

Більше деталей щодо кожного проєкту — обсягів, умов участі, критеріїв та процедур подачі — буде оприлюднено найближчим часом. Публікація тендерів очікується в найближчі місяці, а перші партнери можуть бути обрані вже до кінця року.

Міністерство енергетики продовжує оцінювати додаткові ділянки для розвитку. Також Міністерство оборони США та інші відомства із земельними ресурсами переглядають свої активи для можливого запуску проєктів у сфері дата-центрів, енергетики або виробництва напівпровідників.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що компанія Oracle планує витратити близько $40 млрд на високопродуктивні комп'ютерні чипи Nvidia для будівництва одного з найбільших у світі центрів обробки даних OpenAI у США.