Трамп під час візиту до ОАЕ уклав угоди на $200 млрд: що вони передбачають

Президент США Дональд Трамп під час візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів уклав угоди на 200 мільярдів доларів. Частина домовленостей стосується штучного інтелекту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

В заяві Білого дому зазначається, що ці угоди значно розширять інвестиції в Сполучені Штати і доступ США до ринку Об'єднаних Арабських Еміратів.

Угоди, укладені 15 травня, базуються на зобов’язанні ОАЕ інвестувати 1,4 трильйона доларів у США протягом 10 років. Ці інвестиції охоплюють інфраструктуру штучного інтелекту, виробництво напівпровідників, енергетику та промисловість.

Які угоди підписали

Підписані угоди та ініціативи з ОАЕ включають:

авіакомпанія Etihad Airways інвестує 14,5 мільярда доларів у закупівлю 28 літаків Boeing 787 і 777X.

компанії ExxonMobil, Occidental Petroleum і EOG Resources співпрацюватиме з Національною нафтовою компанією Абу-Дабі для розширення видобутку нафти й природного газу на суму 60 мільярдів доларів.

компанія Emirates Global Aluminum реалізує проєкт будівництва алюмінієвого заводу в штаті Оклахома вартістю 4 мільярди доларів.

компанія RTX співпрацюватиме з Emirates Global Aluminum і Tawazun над проєктом з виробництва галію, щоб зміцнити постачання критично важливих мінералів у США.

компанія Qualcomm Inc. планує допомогти у створенні нового "глобального інженерного центру" в Абу-Дабі, який зосередиться на розвитку штучного інтелекту та дата-центрів.

У ОАЕ збудують новий кампус штучного інтелекту, який реалізує компанія G42 у партнерстві з кількома американськими компаніями. Кампус включатиме дата-центри потужністю 5 гігават, що забезпечить регіональну платформу для великих постачальників хмарних та обчислювальних послуг.

Візит Трампа до Катару та Саудівської Аравії

Під час закордонної поїздки Трампа США та Саудівська Аравія уклали угоди та інвестиційні домовленості на загальну суму $600 млрд. Церемонія підписання за участю Трампа та спадкоємного принца Мухаммада бін Салмана відбулася в Ер-Ріяді.

Також сторони уклали рекордну оборонну угоду на суму близько $142 млрд, за якою королівство отримає передове військове обладнання та послуги від більш ніж десяти американських виробників зброї.

Крім того Трамп підписав з Катаром масштабну економічну угоду, обсяг якої сягає щонайменше 1,2 трильйона доларів.

Сторони також підписали декларацію про наміри розширити оборонне партнерство, що передбачає потенційні інвестиції на суму понад $38 млрд.

А авіакомпанія Qatar Airways уклала угоду на закупівлю 160 літаків у американської компанії Boeing на суму $200 млрд.