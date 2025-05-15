Сім'я Трампа багатіє від його президенства: на чому заробляють

Після повернення Дональда Трампа у Білий дім його родинний бізнес переживає справжній фінансовий бум. За останній місяць компанії, пов’язані з його ім’ям, отримали щонайменше 2 мільярди доларів доходу. Серед сфер впливу Трампів - нерухомість та криптовалюта.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише The New York Times.

Етична плутанина

Трамп є одночасно і головнокомандувачем, і бізнес-партнером іноземних урядів у Сербії, Об'єднаних Арабських Еміратах та Омані. Білий дім переконує, що етичні норми не порушено, адже Трамп офіційно відійшов від бізнесу.

"Юридично це правда. Але Трамп все одно збагачується від усього цього, адже його родичі багатіють. І це залишає стимули для президента відплатити своїм діловим партнерам політичними рішеннями, покликаними допомогти їм, що визначає корупцію в законі", - пише NYT.

На чому заробляє сімʼя Трампа?

За даними видання, на криптовалюту $TRUMP інвесторами було витрачено щонайменше $174 млн. Зараз один Трампкоїн коштує приблизно $13. Також діти Трампа володіють криптокомпанією World Liberty Financial, в яку ОАЕ вклали $2 млрд, що дозволить заробляти родичам Дональда десятки мільйонів доларів на рік.

Також Катар співфінансує будівництво гольф-клубу та вілли під брендом Трампа вартістю $5,5 млрд. Сім'я заробить мільйони на ліцензійних та управлінських зборах.

Фірма з нерухомості в Саудівській Аравії, яка тісно повʼязана з урядом країни, інвестувала $1 млрд у проєкт Trump International Hotel and Tower в Дубаї. Ця ж компанія планує побудувати інші нові готелі, поля для гольфу та розкішні вежі Трампа в Саудівській Аравії та Омані. Це теж брендингові угоди, які принесуть Трампам мільйони доларів за їхнє ім'я.

Президент Сербії здає землю в оренду зятю Трампа Джареду Кушнеру для будівництва готелю "Трамп". Приватна інвестиційна компанія Кушнера, що фінансується переважно близькосхідними суверенними фондами, допоможе покрити проєкт вартістю $1 млрд.

Крім того, Дональд Трамп-молодший відкриває приватний клуб для багатіїв, вхід в який коштуватиме $500.000. Він буде обслуговувати бізнесових і технологічних магнатів, які хочуть налагодити тісні відносини з адміністрацією Білого дому.

Нагадаємо, статки Трампа скоротилися на $500 млн, впавши з $4,7 млрд до $4,2 млрд, через введені ним тарифи проти майже всіх країн.