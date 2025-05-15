Семья Трампа богатеет от его президентства: на чем зарабатывают

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом, его семейный бизнес переживает настоящий финансовый бум. За последний месяц компании, связанные с его именем, получили не менее 2 миллиардов долларов дохода. Среди сфер влияния Трампов – недвижимость и криптовалюта.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет The New York Times.

Этическая путаница

Трамп является одновременно и главнокомандующим, и бизнес-партнером иностранных правительств в Сербии, Объединенных Арабских Эмиратах и Омане. Белый дом убеждает, что этические нормы не нарушены, ведь Трамп официально отошел от бизнеса.

"Юридически это правда. Но Трамп все равно обогащается от всего этого, ведь его родственники богатеют. И это оставляет стимулы для президента отплатить своим деловым партнерам политическими решениями, призванными помочь им определяющим коррупцию в законе", — пишет NYT.

В чем зарабатывает семья Трампа?

По данным издания, на криптовалюту $TRUMP инвесторами было потрачено, по меньшей мере, $174 млн. Сейчас один Трампкоин стоит примерно $13. Также дети Трампа владеют криптокомпанией World Liberty Financial, в которую ОАЭ вложили $2 млрд, что позволит зарабатывать родственникам Дональда десятки миллионов долларов в год.

Также Катар софинансирует строительство гольф-клуба и виллы под брендом Трампа стоимостью $5,5 млрд. Семья заработает миллионы на лицензионном и управленческом собрании.

Фирма по недвижимости в Саудовской Аравии, тесно связанная с правительством страны, инвестировала $1 млрд в проект Trump International Hotel and Tower в Дубае. Эта компания планирует построить другие новые отели, поля для гольфа и роскошные башни Трампа в Саудовской Аравии и Омане. Это тоже брендинговые соглашения, которые принесут Трампам миллионы долларов за их имя.

Президент Сербии сдает землю в аренду зятю Трампа Джареду Кушнеру для строительства гостиницы "Трамп". Частная инвестиционная компания Кушнера, финансируемая преимущественно ближневосточными суверенными фондами, поможет покрыть проект стоимостью в $1 млрд.

Кроме того, Дональд Трамп-младший открывает частный клуб для богачей, вход в который обойдется в $500.000. Он будет обслуживать бизнес- и технологических магнатов, которые хотят наладить тесные отношения с администрацией Белого дома.

Напомним, состояние Трампа сократилось на $500 млн, упав с $4,7 млрд до $4,2 млрд, из-за введенных им тарифов против почти всех стран.