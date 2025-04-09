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Трамп обеднел на полмиллиарда долларов из-за своих пошлин: как изменилось состояние президента США
Состояние президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сократились на $500 млн, упав с $4,7 млрд до $4,2 млрд, из-за введенных им тарифов против почти всех стран.
Об этом сообщает Forbes.
По подсчетам издания, Трамп потерял $500 млн своего капитала менее чем за неделю из-за падения мировых фондовых рынков в результате масштабных пошлин США.
Больше всего глава Белого дома потерял из-за падения акций Trump Media and Technology Group : они упали на 8% за три дня. В то же время, его доля сократилась с $2,2 млрд до $2 млрд.
Коммерческая недвижимость Трампа подешевела около $90 млн. В частности, акции партнера Трампа Vornado Realty Trust упали на 14%, SL Green – на 15%.
С $660 млн до $570 млн обесценился портфель, включая Trump Tower и 40 Wall Street.
Гольф-клубы американского президента также потеряли $70 млн: акции компаний Vail Resorts и Topgolf Callaway Brands снизились на 15%. В то же время гостиничные активы, в том числе Trump National Doral, подешевели на $65 млн, а лицензионный бизнес – на $15 млн.
Также на $20 млн упала жилая недвижимость, поскольку акции компаний упали на 13%.
Богатые тоже плачут
Заметим, 500 самых богатых людей мира потеряли более 500 миллиардов долларов из-за падения мировых рынков, вызванного новыми пошлинами, объявленными Трампом.
Илон Маск, который остается самым богатым человеком мира, потерял 134,7 миллиарда долларов в этом году. В понедельник его состояние упало до 297,8 миллиардов долларов.
Новые пошлины президента США Дональда Трампа обвалили фондовые рынки и стоили богатейшим людям мира миллиарды долларов. Но бизнесмен и инвестор Уоррен Баффет умудрился увеличить свое состояние.
Сейчас 94-летний Баффет занимает шестую строчку в мировом рейтинге самых богатых людей мира. Он стал единственным миллиардером в топ-10, чье состояние выросло в этом году.