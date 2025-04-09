Трамп обеднел на полмиллиарда долларов из-за своих пошлин: как изменилось состояние президента США

Состояние президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сократились на $500 млн, упав с $4,7 млрд до $4,2 млрд, из-за введенных им тарифов против почти всех стран.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает Forbes.

По подсчетам издания, Трамп потерял $500 млн своего капитала менее чем за неделю из-за падения мировых фондовых рынков в результате масштабных пошлин США.

Больше всего глава Белого дома потерял из-за падения акций Trump Media and Technology Group : они упали на 8% за три дня. В то же время, его доля сократилась с $2,2 млрд до $2 млрд.

Коммерческая недвижимость Трампа подешевела около $90 млн. В частности, акции партнера Трампа Vornado Realty Trust упали на 14%, SL Green – на 15%.

С $660 млн до $570 млн обесценился портфель, включая Trump Tower и 40 Wall Street.

Гольф-клубы американского президента также потеряли $70 млн: акции компаний Vail Resorts и Topgolf Callaway Brands снизились на 15%. В то же время гостиничные активы, в том числе Trump National Doral, подешевели на $65 млн, а лицензионный бизнес – на $15 млн.

Также на $20 млн упала жилая недвижимость, поскольку акции компаний упали на 13%.

Богатые тоже плачут

Заметим, 500 самых богатых людей мира потеряли более 500 миллиардов долларов из-за падения мировых рынков, вызванного новыми пошлинами, объявленными Трампом.

Илон Маск, который остается самым богатым человеком мира, потерял 134,7 миллиарда долларов в этом году. В понедельник его состояние упало до 297,8 миллиардов долларов.

Новые пошлины президента США Дональда Трампа обвалили фондовые рынки и стоили богатейшим людям мира миллиарды долларов. Но бизнесмен и инвестор Уоррен Баффет умудрился увеличить свое состояние.

Сейчас 94-летний Баффет занимает шестую строчку в мировом рейтинге самых богатых людей мира. Он стал единственным миллиардером в топ-10, чье состояние выросло в этом году.