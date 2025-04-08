Уоррен Баффет увеличил состояние на фоне новых пошлин Трампа: как ему это удалось

Новые пошлины президента США Дональда Трампа обрушили фондовые рынки и стоили самым богатым людям мира миллиарды долларов. Но бизнесмен и инвестор Уоррен Баффет умудрился увеличить свое состояние.

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Об этом пишет Bloomberg.

Гуру фондового рынка снова был прав

Отмечается, что состояние Баффета в этом году выросло на 11,5 миллиарда долларов до 153,5 миллиарда долларов.

Гуру фондового рынка дальновидно начал продавать акции американских компаний сразу после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Инвестиционная компания Баффета Berkshire Hathaway в последние месяцы активно распродавала акции и накопила огромную сумму в 334 миллиарда долларов.

Аналитики видят в этом признак того, что Баффет предполагал нестабильность рынка и падение цен.

"Учитывая риски инфляции и геополитическую неопределенность, Баффет, похоже, опять был прав. Теперь инвестор, скорее всего, будет терпеливо ждать, пока закончится фаза слабого рынка. Баффет рассматривает такие спады как исключительные возможности", — пишет Bloomberg.

Уоррен Баффет — один из самых крупных и самых известных в мире инвесторов. За годы предпринимательской деятельности он сформулировал главное инвестиционное правило. Миллиардер считает, что не следует покупать отдельные акции, вместо этого он предлагает инвестировать в индексные фонды. По его мнению, недорогие индексные фонды являются умнейшей инвестицией.

Миллиардер считает, что прогнозирование рынка бессмысленно. «Просто продолжайте покупать» — идея этого совета состоит в том, чтобы найти правильную стратегию инвестирования и придерживаться ее в долгосрочной перспективе, несмотря на взлеты и падение рынка.

Богатые тоже плачут

Сейчас 94-летний Баффет занимает шестую строчку в мировом рейтинге самых богатых людей мира. Он стал единственным миллиардером в топ-10, чье состояние выросло в этом году.

Заметим, 500 самых богатых людей мира потеряли более 500 миллиардов долларов из-за падения мировых рынков, вызванного новыми пошлинами, объявленными президентом США Дональдом Трампом.

Илон Маск, остающийся самым богатым человеком мира, потерял 134,7 миллиарда долларов в этом году. В понедельник его состояние упало до 297,8 миллиардов долларов.