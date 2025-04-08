Воррен Баффет збільшив статки на тлі нових мит Трампа: як йому це вдалося

Нові мита президента США Дональда Трампа обвалили фондові ринки і коштували найбагатшим людям світу мільярди доларів. Але бізнесмен та інвестор Воррен Баффет примудрився збільшити свої статки.

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Про це пише Bloomberg.

Гуру фондового ринку знову мав рацію

Зазначається , що статки Баффета цього року зросли на 11,5 мільярдів доларів до 153,5 мільярдів доларів.

Гуру фондового ринку далекоглядно почав продавати акції американських компаній одразу після повернення Дональда Трампа в Білий дім.

Інвестиційна компанія Баффета Berkshire Hathaway останніми місяцями активно розпродавала акції та накопичила величезну суму в 334 мільярди доларів.

Аналітики вбачають у цьому ознаку того, що Баффет передбачав нестабільність ринку і падіння цін.

"Враховуючи ризики інфляції та геополітичну невизначеність, Баффет, схоже, знову мав рацію. Тепер інвестор, швидше за все, терпляче чекатиме, поки закінчиться фаза слабкого ринку. Баффет розглядає такі спади як виняткові можливості", - пише Bloomberg.

Уоррен Баффет — один із найбільших і найвідоміших у світі інвесторів. За роки підприємницької діяльності він сформулював головне інвестиційне правило. Мільярдер вважає, що не слід купувати окремі акції, натомість він пропонує інвестувати в індексні фонди. На його думку, недорогі індексні фонди є найрозумнішою інвестицією.

Мільярдер вважає, що прогнозування ринку безглуздо. “Просто продовжуйте купувати” — ідея цієї поради полягає в тому, щоб знайти правильну стратегію інвестування та дотримуватись її у довгостроковій перспективі, попри злети та падіння ринку.

Багаті теж плачуть

Наразі 94-річний Баффет посідає шосту сходинку у світовому рейтингу найбагатших людей світу. Він став єдиним мільярдером у топ-10, чий статок зріс цього року.

Зауважимо, 500 найбагатших людей світу втратили понад 500 мільярдів доларів через падіння світових ринків, викликане новими митами, оголошеними президентом США Дональдом Трампом.

Ілон Маск, який залишається найбагатшою людиною світу, втратив 134,7 мільярда доларів цього року. У понеділок його статки впали до 297,8 мільярдів доларів.