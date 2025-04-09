Трамп збіднів на пів мільярда доларів через свої мита: як змінилися статки президента США

Статки президента Сполучених Штатів Дональда Трампа скоротилися на $500 млн, впавши з $4,7 млрд до $4,2 млрд, через введені ним тарифи проти майже всіх країн.

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Про це повідомляє Forbes.

За підрахунками видання, Трамп втратив $500 млн свого капіталу менш ніж за тиждень через падіння світових фондових ринків внаслідок масштабних мит США.

Найбільше очільник Білого дому втратив через падіння акцій Trump Media and Technology Group: вони впали на 8% за три дні. Водночас його частка скоротилася з $2,2 млрд до $2 млрд.

Комерційна нерухомість Трампа здешевшала близько на $90 млн. Зокрема, акції партнера Трампа Vornado Realty Trust впали на 14%, SL Green – на 15%.

З $660 млн до $570 млн знецінився портфель, включно з Trump Tower і 40 Wall Street.

Гольф-клуби американського президента також втратили $70 млн: акції компаній Vail Resorts і Topgolf Callaway Brands знизилися на 15%. Водночас готельні активи, зокрема Trump National Doral, подешевшали на $65 млн, а ліцензійний бізнес – на $15 млн.

Також на $20 млн зменшилася житлова нерухомість, оскільки акції компаній впали на 13%.

Багаті теж плачуть

Зауважимо, 500 найбагатших людей світу втратили понад 500 мільярдів доларів через падіння світових ринків, викликане новими митами, оголошеними Трампом.

Ілон Маск, який залишається найбагатшою людиною світу, втратив 134,7 мільярда доларів цього року. У понеділок його статки впали до 297,8 мільярдів доларів.

Нові мита президента США Дональда Трампа обвалили фондові ринки і коштували найбагатшим людям світу мільярди доларів. Але бізнесмен та інвестор Воррен Баффет примудрився збільшити свої статки.

Наразі 94-річний Баффет посідає шосту сходинку у світовому рейтингу найбагатших людей світу. Він став єдиним мільярдером у топ-10, чий статок зріс цього року.