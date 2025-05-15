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Найбільше замовлення: Катар купує 160 літаків Boeing на $200 млрд

Дональд Трамп і емір Катару, шейх Тамім бін Хамад Аль Тані
Дональд Трамп і емір Катару, шейх Тамім бін Хамад Аль Тані / Білий дім

У середу, 14 травня, під час візиту президента США Дональда Трампа до Катару авіакомпанія Qatar Airways уклала угоду на закупівлю 160 літаків у американської компанії Boeing на суму $200 млрд.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Зазначається, що угоду підписали в Досі гендиректор Boeing Келлі Ортберг та гендиректор Qatar Airways Бадр Мохаммед аль-Мір.

Найбільше замовлення літаків в історії 

Трамп зазначив, що угода на 160 літаків вартістю $200 млрд є "найбільшим замовленням літаків в історії Boeing".

"Отже, це понад 200 мільярдів доларів, але 160 в перерахунку на літаки – це фантастика", - сказав очільник Білого дому.

Катар погодився придбати 130 літаків 787 Dreamliner та 30 літаків 777X з опцією придбання додаткових 50 широкофюзеляжних літаків будь-якого типу. 

Акції Boeing після угоди виросли до найвищого рівня за 15 місяців: на 1,3% — до $206, об 11:04 у Нью-Йорку.

Трампу подарують Boeing 747-8 вартістю близько $400 млн

Як повідомлялося раніше, королівська сім'я Катару подарує Трампу власний літак Boeing 747−8, який замінить нинішні літаки, що використовуються як борт номер один ВПС США. Він може стати найціннішим подарунком, коли-небудь зробленим США від влади іншої держави. 

За оцінками експертів, орієнтовна вартість літака, який успадкує Трамп, становить близько 400 мільйонів доларів, і це без урахування додаткового обладнання для захисту зв'язку, яке ще необхідно встановити. 

Автор:
Світлана Манько