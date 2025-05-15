Самый большой заказ: Катар покупает 160 самолетов Boeing на $200 млрд

В среду, 14 мая, во время визита президента США Дональда Трампа в Катар авиакомпания Qatar Airways заключила соглашение о закупке 160 самолетов у американской компании Boeing на сумму $200 млрд.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Соглашение подписали в Дохе гендиректор Boeing Келли Ортберг и гендиректор Qatar Airways Бадр Мохаммед аль-Мир.

Самый большой заказ самолетов в истории

Трамп отметил, что сделка на 160 самолетов стоимостью $200 млрд является "самым большим заказом самолетов в истории Boeing".

"Итак, это более 200 миллиардов долларов, но 160 в пересчете на самолеты – это фантастика", — сказал глава Белого дома.

Катар согласился приобрести 130 самолетов 787 Dreamliner и 30 самолетов 777X с опцией приобретения дополнительных 50 широкофюзеляжных самолетов любого типа.

Акции Boeing после сделки выросли до самого высокого уровня за 15 месяцев: на 1,3% — до $206, в 11:04 в Нью-Йорке.

Трампу подарят Boeing 747-8 стоимостью около $400 млн.

Как сообщалось ранее, королевская семья Катара подарит Трампу собственный самолет Boeing 747-8, который заменит нынешние самолеты, используемые в качестве борта номер один ВВС США. Он может стать самым ценным подарком, когда-либо сделанным США от власти другого государства.

По оценкам экспертов, ориентировочная стоимость наследующего Трамп самолета составляет около 400 миллионов долларов, и это без учета дополнительного оборудования для защиты связи, которое еще необходимо установить.