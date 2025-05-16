Трамп во время визита в ОАЭ заключил контракты на $200 млрд: что они предусматривают

Президент США Дональд Трамп во время визита в Объединенные Арабские Эмираты заключил соглашения на 200 миллиардов долларов. Часть уговоров касается искусственного интеллекта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

В заявлении Белого дома говорится, что эти соглашения значительно расширят инвестиции в Соединенные Штаты и доступ США к рынку Объединенных Арабских Эмиратов.

Соглашения, заключенные 15 мая, основываются на обязательстве ОАЭ инвестировать 1,4 триллиона долларов в США в течение 10 лет. Эти инвестиции включают в себя инфраструктуру искусственного интеллекта, производство полупроводников, энергетику и промышленность.

Какие соглашения подписали

Подписанные соглашения и инициативы по ОАЭ включают:

авиакомпания Etihad Airways инвестирует 14,5 миллиарда долларов в закупку 28 самолетов Boeing 787 и 777X.

компании ExxonMobil, Occidental Petroleum и EOG Resources будут сотрудничать с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби для расширения добычи нефти и природного газа на сумму 60 миллиардов долларов.

компания Emirates Global Aluminum реализует проект строительства алюминиевого завода в штате Оклахома стоимостью 4 миллиарда долларов.

компания RTX будет сотрудничать с Emirates Global Aluminum и Tawazun над проектом по производству галлия, чтобы укрепить поставки критически важных минералов в США.

компания Qualcomm Inc. планирует помочь в создании нового "глобального инженерного центра" в Абу-Даби, который будет сосредоточен на развитии искусственного интеллекта и дата-центров.

В ОАЭ будет построен новый кампус искусственного интеллекта, который реализует компания G42 в партнерстве с несколькими американскими компаниями. Кампус будет включать в себя дата-центры мощностью 5 гигаватт, что обеспечит региональную платформу для крупных поставщиков облачных и вычислительных услуг.

Визит Трампа в Катар и Саудовскую Аравию

Во время заграничной поездки Трампа США и Саудовская Аравия заключили соглашения и инвестиционные договоренности на общую сумму в $600 млрд. Церемония подписания с участием Трампа и наследного принца Мухаммада бин Салмана состоялась в Эр-Рияде.

Также стороны заключили рекордное оборонное соглашение на сумму около $142 млрд, по которому королевство получит передовое военное оборудование и услуги от более десяти американских производителей оружия.

Кроме того Трамп подписал с Катаром масштабное экономическое соглашение, объем которого достигает не менее 1,2 триллиона долларов.

Стороны также подписали декларацию о намерениях расширить оборонное партнерство, предусматривающую потенциальные инвестиции на сумму свыше $38 млрд.

А авиакомпания Qatar Airways заключила сделку на закупку 160 самолетов у американской компании Boeing на сумму $200 млрд.