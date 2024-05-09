Армія РФ випустила по Україні 20 "шахедів", обстріляла освітній заклад у Харкові: як минула доба у регіонах

За минулу добу ворожа армія випустила по території України 20 ударних безпілотників, нанесли 360 ударів по Запорізькій області. Також через обстріл Харкова постраждали 7 людей, з них 4 дитини.

Сили ППО знищили 17 "шахедів"

Як повідомили Повітряні Сили ЗСУ, у ніч на 9 травня 2024 року противник атакував 20-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда – Крим.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 ударних БпЛА на Одещині.

Через обстріл Харкова постраждало 7 людей, з них 4 дитини

Згідно з повідомленням голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілу місцевості на території освітньої установи пошкоджено будівлю школи, багатоквартирні будинки. Постраждали 7 людей, серед них 4 дитини.

Зокрема, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Білий Колодязь, Старий Салтів, Лук‘янці.

Внаслідок обстрілу с. Білий Колодязь Чугуївського району УМПБ Д-30 пошкоджено 4 приватні будинки, лікарню, автівку.

Наслідки ворожого обстрілу на Харківщині. Фото: https://t.me/synegubov Наслідки ворожого обстрілу на Харківщині. Фото: https://t.me/synegubov Наслідки ворожого обстрілу на Харківщині. Фото: https://t.me/synegubov

Ворог вдарив по Запорізькій області 360 разів

Впродовж доби окупанти 360 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів, повідомив очільник Запорізької області Іван Федоров.

Зокрема, ворог завдав 8 авіаційних ударів по Веселянці, Оріхову, Роботиному.

125 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку. 4 обстріли РСЗВ накрили Левадне та Роботине. 223 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Верхньої Терси, Копанів та Малинівки.

Надійшло 50 повідомлень про руйнування житла.

Руйнування у Запорізькій області. Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

На Миколаївщині через влучання "шахеда" загорівся колишній будинок культури

Згідно з інформацією від очільника Миколаївської ОДА Віталія Кіма, вночі внаслідок влучання БпЛА типу Shahed 136/131 частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури в населеному пункті Первомайське Первомайської громади. Внаслідок влучання почалася пожежа, яка охопила 200 кв. м., на зараз займання ліквідовано. Постраждалих немає.

Також ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади і здійснив артилерійський обстріл по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.

У Нікополі через ворожий обстріл двоє загиблих

"У Нікополі двоє загиблих та стільки ж постраждалих", - повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненнями чоловіки – 39 та 67 років.

Лисак додав, що місто росіяни обстріляли з самого ранку. Там зайнялася приватна оселя. Ще 2 – понівечені. Зачепило й 5 багатоквартирних будинків. Побило магазин, 2 торгівельні павільйони, господарські споруди та газогін.

На Херсонщині влучання в об'єкти критичної та транспортної інфраструктури

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Велетенське, Кізомис, Станіслав, Інженерне, Понятівка, Садове, Антонівка, Білозерка, Берислав, Михайлівка, Миколаївка, Ольгівка, Львове та місто Херсон. Про це повідомив очільник Херсонської області Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 багатоповерхівок та 54 приватних будинки. Були зафіксовані влучання в об'єкти критичної та транспортної інфраструктури, адмінбудівлю, поштове відділення, об'єкти промисловості та газогони. Виток газу перекрито, пожеж та загроз більше немає. Також побиті господарські споруди, складське приміщення, гаражі, спецтехніка та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина дістала поранення.

На Донеччині двоє поранених

Згідно з інформацією від голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна, всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Зокрема, у Красногорівці Покровського району поранено 2 людини. У Кураховому та Гострому пошкоджені адмінбудівлі, у Гірнику — 2 приватні будинки. Обстріляні околиці Селидового.

У Лимані Краматорського району знищено 6 приватних будинків, пошкоджено 2 адмінбудівлі. Обстріляні околиці Костянтинівської і Миколаївської громад. В Іллінівській громаді пошкоджено 15 будинків у Старій Миколаївці і 1 — у Зорі.

У Часовоярській громаді Бахмутського району пошкоджені 2 багатоповерхівки і 5 приватних будинків. У Залізному Торецької громади пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Серебрянці Сіверської громади.

У Сумській області зафіксовано 46 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомили в Сумській ОВА.

Зафіксовано 46 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська, Середино-Будська громади.