Армия РФ выпустила по Украине 20 "шахедов", обстреляла образовательное заведение в Харькове: как прошли сутки в регионах

За прошедшие сутки вражеская армия выпустила по территории Украины 20 ударных беспилотников, нанесла 360 ударов по Запорожской области. Также из-за обстрела Харькова пострадали 7 человек, из них 4 ребенка.

Силы ПВО уничтожили 17 "шахедов"

Как сообщили Воздушные Силы ВСУ, в ночь на 9 мая 2024 года противник атаковал 20 ударными БпЛА типа Shahed-131/136 с мыса Чауда – Крым.

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожены 17 ударных БПЛА в Одесской области.

Из-за обстрела Харькова пострадали 7 человек, из них 4 ребенка

Согласно сообщению главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате обстрела местности на территории образовательного учреждения повреждено здание школы, многоквартирные дома. Пострадали 7 человек, среди них 4 ребенка.

В частности, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестово и другие. Авиационным обстрела мподверглись н.п. Белый Колодец, Старый Салтов, Лукьянцы.

В результате обстрела с. Белый Колодец Чугуевского района УМПБ Д-30 повреждены 4 частных дома, больница, автомобиль.

Враг ударил по Запорожской области 360 раз

В течение суток оккупанты 360 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 10 населенных пунктов, сообщил глава Запорожской области Иван Федоров.

В частности, враг нанес 8 авиационных ударов по Веселянке, Орехову, Роботиному.

125 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку. 4 обстрела РСЗО накрыли Левадное и Роботино. 223 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботиного, Левадного, Верхней Терсы, Копанов и Малиновки.

Поступило 50 сообщений о разрушении жилья.

Разрушения в Запорожской области. Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

В Николаевской области из-за попадания "шахеда" загорелся бывший дом культуры

Согласно информации от главы Николаевской ОГА Виталия Кима, ночью в результате попадания БпЛА типа Shahed 136/131 частично разрушено здание бывшего дома культуры в населенном пункте Первомайское Первомайской общины. В результате попадания начался пожар, охвативший 200 кв. м., в настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

Также враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины и совершил артиллерийский обстрел по территории Куцурубской общины. Пострадавших нет.

В Никополе из-за вражеского обстрела двое погибших

"В Никополе двое погибших и столько же пострадавших", - сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Вражеская артиллерия оборвала жизнь 62-летнего мужчины и женщины 65 лет. С ранениями мужчины – 39 и 67 лет.

Лысак добавил, что город россияне обстреляли с самого утра. Там загорелся частный дом. Еще 2 – повреждены. Задело и 5 многоквартирных домов. Побило магазин, 2 торговых павильона, хозяйственные постройки и газопровод.

В Херсонской области попадание в объекты критической и транспортной инфраструктуры

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Велетенское, Кизомис, Станислав, Инженерное, Понятовка, Садовое, Антоновка, Белозерка, Берислав, Михайловка, Николаевка, Ольговка, Львово и город Херсон. Об этом сообщил глава Херсонской области Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 12 многоэтажек и 54 частных дома. Были зафиксированы попадания в объекты критической и транспортной инфраструктуры, админздание, почтовое отделение, объекты промышленности и газопровода. Утечка газа перекрыта, пожаров и угроз больше нет. Также разбиты хозяйственные постройки, складское помещение, гаражи, спецтехника и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения.

В Донецкой области двое раненых

Согласно информации от главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.

В частности, в Красногоровке Покровского района ранены 2 человека. В Курахово и Остром повреждены админздания, в Горняке — 2 частных дома. Обстреляны окрестности Селидово.

В Лимане Краматорского района уничтожены 6 частных домов, повреждены 2 админздания. Обстреляны окрестности Константиновской и Николаевской общин. В Ильиновской общине повреждено 15 домов в Старой Николаевке и 1 в Заре.

В Часовоярской общине Бахмутского района повреждены 2 многоэтажки и 5 частных домов. В Железном Торецкой общины повреждены 2 дома, еще 1 — в Серебрянке Северской общины.

В Сумской области зафиксировано 46 взрывов

Ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населённых пунктов Сумской области, сообщили в Сумской ОВА.

Зафиксировано 46 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Эсманьская, Середино-Будская общины.