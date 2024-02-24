На станції "Дорогуськ" невідомі знову висипали з вагону українську агропродукцію

В суботу, на другу річницю повномасштабного вторгнення Росії, близько 9-ї ранку на польській залізничній станції "Дорогуськ" невідомі пошкодили вантажні вагони з українськими бобами, внаслідок чого вони розсипалися по колії.

Про що повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Віцепрем'єр-міністр з питань відновлення України та міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков наголосив, що постійне пошкодження та знищення продукції українського агросектору вже набуває ознаки цілеспрямованих саботажних акцій.

"Системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії. Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже ті, хто вчинили ці злочини точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу", – написав він.

Це вже четвертий випадок пошкодження української поляками, та третій – коли подібна ситуація стається на залізниці. У зв’язку з цим, "Укрзалізниця" знов звернулася до польських правоохоронців.

Протестувальники не вперше псують українську агропродукцію

23 лютого на залізничному пункті пропуску "Дорогуськ" невідомі особи відкрили люки двох зерновозів та висипали насіння ріпаку, що прямувало до німецького Гамбургу, транзитом через територію Польщі.

Кілька днів тому на вантажній станції “Медика” польські протестувальники відкрили люк двох українських вантажних вагонів, у яких знаходилося зерно. Український вантаж прямував до Німеччини транзитом через Польщу.

За словами Кубракова, розсипане українське зерно на залізничних коліях у Польщі – чергова політична провокація, спрямована на розкол між нашими народами.

Ща раніше, 11 лютого поблизу пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" невідомі із числа протестувальників пошкодили українські вантажівки та висипали з них зерно.

Тоді міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, але додав, що фермерів можна зрозуміти і вони "не стримали своїх емоцій".