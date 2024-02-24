На станции "Дорогуск" неизвестные снова высыпали из вагона украинскую агропродукцию

В субботу, во вторую годовщину полномасштабного вторжения России, около 9 утра на польской железнодорожной станции "Дорогуск" неизвестные повредили грузовые вагоны с украинскими бобами, в результате чего они рассыпались по пути.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Вицепремьер-министр по вопросам восстановления Украины и министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков подчеркнул, что постоянное повреждение и уничтожение продукции украинского агросектора уже приобретает признаки целенаправленных саботажных акций.

"Системное уничтожение украинской агропродукции похоже на спланированные диверсии. Наша страна обороняется и выживает также и благодаря фермерам. Так что те, кто совершили эти преступления, точно не заинтересованы в украинском мире и победе цивилизованного мира", - написал он.

Это уже четвертый случай повреждения украинской поляками, и третий – когда подобная ситуация происходит на железной дороге. В связи с этим "Укрзализныця" вновь обратилась к польским правоохранителям.

Протестующие не впервые портят украинскую агропродукцию

23 февраля на железнодорожном пункте пропуска "Дорогуск" неизвестные открыли люки двух зерновозов и высыпали семена рапса, направлявшиеся в немецкий Гамбург, транзитом через территорию Польши.

Несколько дней назад на грузовой станции "Медика" польские протестующие открыли люк двух украинских грузовых вагонов, в которых находилось зерно. Украинский груз направлялся в Германию транзитом через Польшу.

По словам Кубракова, рассыпанное украинское зерно на железнодорожных путях в Польше – очередная политическая провокация, направленная на раскол между нашими народами.

Ранее, 11 февраля вблизи пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" неизвестные из числа протестующих повредили украинские грузовики и высыпали из них зерно.

Тогда министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский попросил прощения у Украины за инцидент с рассыпанным зерном, но добавил, что фермеры можно понять и они "не сдержали своих эмоций".