Украина продлила запрет на импорт товаров из России до конца 2025 года

13 декабря Кабинет министров Украины продлил до 31 декабря 2025 года запрет на ввоз российских товаров на таможенную территорию Украины. Соответствующий список товаров был утвержден постановлением №1147 еще в декабре 2015 года и регулярно обновлялся.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Кроме того, 10 декабря правительство приняло решение продлить до конца 2025 года действие постановления №1146, устанавливающего ставки ввозной пошлины на импорт продукции из РФ.

Эти инструменты были введены в 2015 году как ответ на экономическое давление России. В апреле 2022 года Украина ужесточила санкции, применив полное эмбарго на ввоз товаров из РФ (постановление №426).

Никакой торговли между странами не происходит, однако замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка подчеркнул, что необходимо сохранять действие предыдущих мер как ответ на длительную экономическую агрессию РФ.

Утко отметил, что Россия использует свои финансовые ресурсы для продолжения войны, поэтому важно уменьшить их поступление в бюджет страны-агрессора.

Напомним, ограничения торговли с РФ внедрены в ответ на одностороннее прекращение Россией с 1 января 2016 г. действия Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ для Украины Также были введены запреты на украинский экспорт в Россию.

Напомним, Украина ввела эмбарго против России в апреле 2022 года. В частности, было запрещено импорт на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации.