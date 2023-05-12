Страхование жизни в 2023 году: изменение настроений и стратегий во время войны

О том, как украинский рынок страхования жизни пережил год войны, о перспективах развития life-страхования в 2023 году, об изменении стратегий компаний и настроений среди клиентов в интервью Delo.ua рассказала Инна Белянская, председатель правления ЧАО «МетЛайф»

Идет второй год работы в условиях полномасштабной войны? Как изменилось life-страхование за это время?

Чтобы понять и ты, как рынок изменился за год войны, стоит вспомнить, каким он был до нее. Годовой показатель объемов рынка life -страхования составил около шести миллиардов гривен страховых платежей, и ежегодно прирастал на 15-17%. Совокупные резервы life- компаний превышали отметку 14 млрд грн. Одной из причин этого было постепенное повышение уровня финграмотности украинцев. Так, согласно исследованию USAID 2021 года, индекс финансовой осведомленности наших соотечественников за три года составлял 12,3 балла – это 58% от максимального значения. То есть рынок развивался хотя и с определенными сложностями, но вполне динамично.

Понятно, что с 24 февраля прошлого года и по сегодняшний день первоочередной задачей каждого украинца стало сохранение жизни, своей и близких, защита Отечества и помощь армии. И очевидно, что вопросы страхования на время отошли на второй план. Но это было более характерно для первого полугодия 2022 года. Приблизительно год назад, с мая-июня, клиенты снова начали возвращаться к вопросам своей финансовой защиты, вносить очередные платежи, заключать новые договоры. Так что можем констатировать: рынок временно сократил объемы, но выстоял и не претерпел глобальных изменений.

Был ли наплыв клиентов, желающих забрать деньги и расторгнуть договоры?

Нет, мы с этим не столкнулись. По сравнению с показателями 2021 количество договоров, разорванных в 2022 году, выросло на 28%. Но это трудно назвать «наплывом» – вполне понятная для военного года динамика. Сегодня мы точно знаем: для многих клиентов МетЛайф решающим фактором в вопросе «Продолжать ли страховаться?» стало наше решение об увеличении льготного периода для уплаты очередных страховых взносов. Мы продлили этот срок для действующих клиентов со стандартных тридцати до 90 дней, причем все это время находились клиенты под страховой защитой.

Какие вопросы чаще всего задавали страхователи в течение прошлого года?

Понятно, что в первые месяцы войны главным вопросом у всех клиентов было: не прекратят ли страховые компании свою работу? Не воспользуются ли прописанными в договорах условиями о форс-мажорных обстоятельствах, которые дают право отказаться от обязательств? Но благодаря ВСУ и слаженной работе всех участников рынка финансовой катастрофы не произошло. Ни одна из страховых компаний рынка life не прекратила своего существования и не отказалась выплачивать. Так и этих вопросов ежемесячно становилось все меньше.

Как изменились настроения клиентов за это время?

Настроения клиентов начали меняться год назад, в конце весны. К тому времени люди уже немного адаптировались к новым условиям, определились, где будут жить, поняли, смогут ли зарабатывать как раньше и платить страховые взносы. Также стало ясно, что страховой рынок продолжает стабильно работать. К тому же люди уже начали серьезнее относиться к рискам жизни и здоровья: они увеличились, даже те, что не являются прямым следствием военных действий. Стресс и сложности с получением своевременной медицинской помощи существенно ухудшают здоровье, больше становится критических заболеваний.

Возобновился ли сейчас спрос на услугу? Какие виды страхования жизни оказались наиболее востребованными?

Так, спрос на life -продукты начал восстанавливаться в начале второго полугодия 2022 года, постепенно становилось все больше новых страховых договоров с клиентами, и эта тенденция сохраняется до сих пор.

Запрос на страховые продукты вытекает из тех рисков, о которых я только что говорила. К сожалению, война негативно влияет на здоровье, даже для тех, кто находится в тылу или временно мигрировал за границу. Поэтому новые клиенты в большинстве своем обращаются к нам с желанием финансово защитить здоровье.

Также на понимание потребности в таком страховом полисе влияет опыт, который получили многие украинцы за рубежом. Да, европейская система здравоохранения предоставляет немало социальных гарантий, но качество медицинских услуг в Украине по определенным показателям лучше. По крайней мере, в частных медицинских учреждениях, где есть возможность проводить современные обследования, вмешательства и процедуры. Но для этого нужны деньги, которые может обеспечить страхование.

Какова реакция вашей материнской компании на события в Украине? Оказывается ли организационная, финансовая, гуманитарная или иная поддержка?

Поддержку материнской компании трудно переоценить, она была и очень мощна. В начале военных действий нам помогали в релокации сотрудников: трансферы из опасных регионов Украины, организация проживания и обустройства удаленных рабочих мест в странах присутствия МетЛайф. В общей сложности таким образом переехали более 50 коллег вместе с семьями.

Также в первые месяцы военной агрессии мы получили значительную организационную поддержку, которая позволила обеспечить устойчивую и безопасную работу бизнеса. Да, с помощью материнского холдинга мы приняли меры для защиты баз данных компании и поддержки бизнес-операций. Обновили и улучшили процедуры продаж, оформления полисов, сервисного сопровождения клиентов и обработки их обращений по страховым выплатам.

Некоторые из этих управленческих решений были сложными в реализации, требовали дополнительной коммуникации с партнерами и клиентами, а также доверия и терпения с их стороны. Например, для защиты персональных данных мы должны были временно закрыть доступ к централизованной ИТ-системе холдинга. Но, как показало время и количество вражеских хакерских атак, это было правильное решение.

Что позволило компании удержать долю рынка?

Не только получить – увеличить! Ибо до начала войны наша доля в общих премиях на рынке life-страхования Украины была около 38%. По данным НБУ, за 2022 год доля МэтЛайфа на рынке life-страхования выросла и составляет 44% от суммарных объемов премий всей индустрии.

Здесь сыграли свою роль несколько факторов. Первое – за почти 155-летнюю историю группы MetLife в разных странах был наработан опыт устойчивости во время кризисов и мировых войн, которые нам и передали. В частности, помогло изучение практики работы МетЛайфа в Ливане, где военные действия продолжаются уже десятилетиями. Поэтому мы уже в первые дни войны смогли обновить перечни исключений, определить льготные условия уплаты страховых взносов, наладить работу по урегулированию страховых случаев в условиях военного положения.

Второе – это сработало для всех страховщиков жизнь – специфика рынка. Абсолютное большинство клиентов life (более 97%) – это физические лица. C формировать большой клиентский портфель на таком рынке сложно, поскольку нужно работать с каждым человеком в отдельности. Но в кризисные периоды розничный портфель значительно стабильнее корпоративного, где потеря крупных контрактов может серьезно подорвать резервы страховых компаний.

Третий, но самый главный фактор – это отношение к работе нашей команды и партнеров по главным каналам продаж. Хотя уровень финансовой грамотности украинцев постепенно растет, он все же может считаться недостаточным. Поэтому главным способом продаж остается « face to face» – живое общение клиента и финансового консультанта. Именно так можно найти реальные потребности и предложить наилучший вариант защиты. Это работает и в военное время.

Как вы поддерживаете волонтерские инициативы, участвуете ли в проектах поддержки ВСУ или семей, пострадавших от войны?

Относительно кейсов помощи, мы обычно не акцентируем на них внимание, но они есть и их немало. Главный из них - в начале полномасштабной войны наша компания осуществляет исключительные выплаты индивидуальным клиентам, пострадавшим в результате военных действий, хотя покрытие этих рисков не предусмотрено обычными договорами страхования. По состоянию на 01.04.2023 компания приняла решение о выплате по 1 333 подобным случаям на общую сумму более 22,8 млн грн.

И конечно, как компания в целом, так и каждый из наших работников с самого начала полномасштабного вторжения (а некоторые – и в него) принимают участие в волонтерских проектах. С первых дней наши коллеги вступали в ряды терробороны, патрулировали улицы, помогали беженцам и привлекали тех, кто бежал из «горячих точек», собирали помощь для военных. Благотворительная деятельность МетЛайф в Украине централизована, и осуществляется через благотворительный фонд MetLife Foundation. На локальном уровне MetLife Foundation помогал украинцам через Дом Рональда Мак Дональда, фонды "Вместе для Украины" и "Новая Украина", предоставляющие убежище и бытовую поддержку гражданским лицам, вынужденным переселенцам.

Не могу не упомянуть наших партнеров, с которыми у нас были и есть совместные проекты и поддержка волонтерских дел: фонд «Старлайф Благотворительность», команда BSG, OVB Украина. Ведь сила украинцев – в единении. Только все вместе выберем Победу – на всех фронтах и во всех областях жизни нашей родной Родины.