Курс на березень. Чому гривня може пережити шторм та штиль

За останній тиждень курс НБУ виріс на 51 копійку. Якщо 19 лютого гривня була на рівні 37,97 грн/$, то вже 25 лютого показник піднявся до 38,48 грн/$. Після цього курс зріс на міжбанку та готівковому ринку. Експерти кажуть: нацвалюта буде й далі демонструвати різкі коливання, але загалом ситуація має залишатися стабільною.

Що відбувалось з курсом на міжбанку та готівковому ринку

На четвертому тижні лютого регулятор провів такі валютні інтервенції:

купив $0,97 млн.

продав $648,8 млн.

Таким чином, резерви у НБУ знизились на $647,8 млн.

Варто зазначити, що в цьому місяці регулятор збільшив продажі валюти з резервів майже в три рази у порівнянні з початком лютого (в період з 29 січня до 2 лютого було продано $239 млн).

Тим часом, за даними "Укрдилинг", минулого тижня ситуація на міжбанку була такою:

19 лютого курс був на рівні 38,27-38,29 грн/$.

23 лютого нацвалюта торгувалася в межах 38,25-38,30 грн/$.

Тобто, за результатами тижня гривня майже не змінила свої позиції, але впродовж цього періоду максимальний показник був на рівні 38,62-38,64 грн/$. Тобто, більше ніж 30 копійок у плюсі.

Якщо говорити про динаміку готівкового ринку, то, за даними finance.ua, поведінка в гривні була такою:

19 лютого нацвалюту можна було купити та продати за 37,99-38,52 грн/$.

25 лютого пропозиції були в межах 38,15-38,68 грн/$.

Тобто, за тиждень курс виріс на 16 коп.

Як змінювалась ситуація на валютному ринку 19-25 лютого

Як зазначає аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак в коментарі Delo.ua, минулого тижня активність на валютному ринку України зросла. Волатильність виявилася високою.

"Офіційний курс НБУ підскочив на 1,7% до нового історичного максимуму 38,62 грн/$. Середній курс долара у банках країни збільшився на 1% до 38,85 грн. Таким чином, розрив між значеннями практично зник", - говорить експерт.

За словами Орищака, важливих подій на внутрішньому контурі не було: макроекономічної статистики не публікувалося, тож позитиву зараз не вистачає.

"Рекордний дефіцит торговельного балансу України у грудні в розмірі $3,01 млрд та швидке скорочення міжнародних резервів у січні - 4,9% м/м «негативять" настрої», - звертає увагу аналітик.

Загалом на минулому тижні валютний ринок був у повному розпорядженні Нацбанку, але це не допомогло гривні втриматися. Орищак вважає, що регулятор прийняв рішення послабити підтримку національної валюти.

"Звідси зниження обсягу щотижневих валютних інтервенцій у лютому. У січні 2024 року середній показник становив близько $500 млн на тиждень. У лютому він становить близько $265 млн", - говорить експерт.

Якщо ж говорити про події у світі, то увага інвесторів була прикута до публікації протоколів з останнього засідання ФРС. Американський регулятор просигналізував, що не поспішатиме зі зниженням облікової ставки.

"Це означає, можливо, перше зниження червні. Для долара США це є позитивним", - говорить Максим Орищак.

Як буде змінюватися курс в період з 26 лютого по 1 березня

На цьому тижні головною макроекономічною подією для валютного ринку України стане публікація у четвер, 29 лютого, статистики щодо рахунку поточних операцій за січень, говорить Максим Орищак.

"Загалом дефіцит платіжного балансу продовжуватиме зростати: він може збільшитися з $9,8 млрд до $10,7 млрд. Це негативно для гривні", - каже експерт.

Серед зовнішніх подій експерт виділяє другу оцінку ВВП США за четвертий квартал 2023 року. Уолл-стріт чекає на підтвердження зростання на 3,3% кв/кв. За словами Орищака, цей показник буде нейтральним для долара.

"Також вийде важлива статистика інфляції - ціновий індекс витрат на особисте споживання (PCE) за січень. Він може показати більший інфляційний тиск. Це є позитивним для долара США", - говорить експерт.

Загалом новинний фон нового тижня може бути на користь подальшого ослаблення гривні, резюмує аналітик ЦБТ. Нівелювати його можна збільшенням обсягу валютних інтервенцій НБУ. Але чи піде на це регулятор, за умов невизначеності міжнародної допомоги, невідомо.

Таким чином, на думку Орищака, нацвалюта має вести досягти таких показників:

офіційний курс НБУ має коливатися у межах 38,40-38,90 грн/дол.

середній курс долара у банках країни може перебувати у діапазоні 38,60-39,10 грн.

Своєю чергою, начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий в коментарі Delo.ua зазначає, що на новому тижні ситуація на валютному ринку нагадуватиме весь зимовий період з частими змінами курсів. Тобто, спостерігатимуться періоди кількаденного зміцнення гривні змінюватимуться повільним зниженням її курсу щодо долара чи євро.

"Регулятор активно "коригуватиме" ситуацію на міжбанку через валютні інтервенції, намагаючись досягти рівноваги між попитом і пропозицією. Але ринок “живий” і часті зміни курсів є цілком природними. Зауважу: будь-які зміни не криють в собі якусь загрозу для ринку, для його нормального функціонування", - говорить банкір.

За словами Лєсового, характерною ознакою на валютному ринку залишатиметься домінування міжбанку, адже готівковий ринок налаштовуватиме свою курсову політику саме з огляду на ситуацію на безготівковому ринку, додаючи % комісії.

"Але після скасування валютних обмежень на готівковому ринку актуалізується "конкуренція курсів" між фінустановами: наразі різниця в курсах купівлі банків і обмінних пунктів становить лише 0,1-0,2 грн. Тобто, вона якраз і є виразником здорової конкуренції та втіленням напрямку на поступове зменшення відмінностей між курсами різних фінустанов", - говорить експерт.

Також банкір зазначає, що новина про отримання гранту від Японії на $4,7 млрд та очікуваний березневий транш від ЄС на 4,5 млрд € матимуть ефект "заспокійливого" для ринку. Принаймні питання фінансової невизначеності трохи відійде на другий план і відповідно знизиться тиск не лише на гравців ринку, а й на суспільство.

"Водночас з цим, "емоційний" чинник час від часу актуалізується через новини з фронту, однак цей фактор має короткочасний ефект і проявиться переважно на готівковому ринку. Мова йде про зростання попиту на валюту і відповідну реакцію обмінних пунктів, які можуть “задрати” курс продажу, розширивши спред до 1 грн і навіть більше", - говорить Лєсовий.

Загалом курсові межі наступного тижня майже не зміняться, каже банкір, оскільки курс буде рухатися в таких коридорах:

міжбанк - 38,5-39,5 грн/$ та 41,5-43 грн/€,

готівковий ринок - 38,8-39,9 грн/$ та 41-43 грн/€.

Що чекає на курс гривні у березні

Банкір Тарас Лєсовий вважає, що на валютному ринку будуть спостерігатися наступні тренди:

Домінуватиме міжбанк (готівкові курси встановлюватимуться з огляду на курси міжбанку);

Продовжиться режим "керованої гнучкості". Відтак слід очікувати часті зміни курсів, як у бік зростання, так і в бік зменшення. А завдяки валютним інтервенціям на міжбанку слід очікувати певну рівновагу між попитом і пропозицією.

За прогнозами експерта, зміна курсів у березні відбуватиметься в таких "кордонах":

на міжбанку - 38-40 грн/$ та 41-43 грн/€;

на готівковому ринку - 38,25-40,5 грн/$ та 41,5-43,5 грн/€.

"Щоденні курсові зміни на міжбанку не перевищать 0,2 грн, на готівковому ринку до 0,5 грн (у комбанках) та 0,7 грн (курси обмінних пунктів). При цьому різниця між курсами купівлі та продажу на міжбанку буде мінімальною - до 0,1 грн, на готівковому ринку - до 0,5 грн (у банках), до 1 грн (в обмінних пунктах)", - говорить Лєсовий.