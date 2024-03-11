Гривня може втримати баланс, але ризики для падіння все ж залишаються

Минулого тижня офіційний курс НБУ впав на 7 копійок. Тобто, 4 березня нацвалюта коштувала 38,15 грн/$, а вже 8 березня дійшла до рівня 38,08 грн/$. При цьому піковий стрибок гривні відбувся 6 березня – тоді її вартість досягла відмітки у 38,39 грн/$.

Як змінювався курс нацвалюти на тижні з 4 до 10 березня

На цьому тижні НБУ традиційно проводив валютні інтервенції:

купив $23,11 млн.

продав $156,8 млн.

В результаті резерви регулятора впали на $133,7 млн.

В цей період, за даними "Укрдилинг", поведінка нацвалюти на міжбанку була такою:

4 березня гривня торгувалась в межах 38,31-38,33 грн/$.

8 березня курс був на рівні 38,18-38,22 грн/$.

Тобто, минулого тижня нацвалюта зміцнилась на 11-13 коп.

Тим часом на готівковому ринку, за даними finance.ua, настрій гривні був такий:

4 березня долар можно було купити чи продати за 38,12-38,63 грн.

8 березня інвалюта торгувалась в коридорі 38,04-38,54 грн/$.

Таким чином, за тиждень курс гривні впав 8-9 коп.

Що впливало на поведінку гривні в період 4-10 березня

Минулого тижня міжбанк був досить волатильним, коливання котирувань відбувались в диапазоні від 38,09 до 38,45 грн за долар, зазначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в коментарі Delo.ua.

"Дуже важливо відмітити, що пропозиція валюти на міжбанку на протязі тижня перевищувала попит. При цьому в першій половині тижня ринок ігнорував цей дисбаланс. Причиною укріплення гривні могло виступити заведення валюти для сплати податку на прибуток підприємств за 2023 рік, та ПДВ за 4кв 2024 року нерезидентами, які постачають фізособам електронні послуги (до 11 березня)", - пояснює тренди експерт.

За словами Шевчишина, вагомих подій на тижні не було: опублікована за лютий статистика показала збереження високої різниці між покупкою та продажом готівкової валюти населенням.

"Між тим, в порівнянні з попередніми двома місяцями це негативне сальдо готівкових операцій знизилось з $885 млн в січні до $733млн у лютому-2024. Також за результатами останнього місяця зими було зафіксовано зниження ЗВР на 3,8% до $37,05 млрд, що пов’язано з високими витратами України при низькому рівні надходжень", - говорить експерт.

Своєю чергою, керівник служби продажу казначейських продуктів АТ "Банк Авангард" Юрій Крохмаль в коментарі Delo.ua говорить, що сильного знецінення гривні не варто очікувати. Справа в тому, шо Нацбанк досить активно приймає участь у роботі валютного ринку та задовольняє весь попит. Як результат, минулого тижня на міжбанку курс гривні не підіймався вище, ніж 38,70 грн/$.

"Регулятор суттєво знизив обсяги чистого продажу валюти в лютому. Це відбувається через сезонність. Але в той же час НБУ не дає гривні можливості сильно укріплюватися. Тож вважаю, курс на міжбанку буде й далі знаходитися у межах 38 грн/$ с плюсом", - говорить Юрій Крохмаль.

За словами банкіра, серед експертів на валютному ринку є думка, що найближчим часом НБУ буде тримати курс на такому рівні, щоб він більше відображав поточну та реальну ситуацію в економіці. Такий підхід дозволить регулятору в майбутньому легше згладжувати надмірні коливання курсу нацвалюти та уникати шокових стрибків.

"Ця ситуація відбувається на фоні зовнішніх подій. ЄС продовжує фінансово підтримувати Україну. А ось рішення США з цього приводу поки що невідомо. Тож НБУ, схоже, воліє вести обережну курсову політику, щоб тримати ситуацію під контролем. Загалом є думка, що українська економіка зможе протриматися й без підтримки США. Але Мінфіну буде складніше звести бюджет, щоб профінансувати усі необхідні видатки", - говорить Юрій Крохмаль.

Як може коливатися курс гривні на тижні 11-17 березня

Наступного тижня на валютному ринку має бути все спокійно, каже Юрій Крохмаль.

"В центрі уваги залишатиметься тема продовження чи не продовження фінансування України з боку США. Інших серйозних факторів, які можуть позитивно чи негативно вплинути на курс гривні – зараз не існує", - вважає банкір.

Тому курс на міжбанку й надалі може залишатися близьким до рівня 38 грн/$ за умови збереження поточної стратегії участі НБУ на ринку.

А ось Андрій Шевчишин каже, що наступний тиждень буде цікавим через декілька причин:

1. Відбудеться погашення гривневих ОВДП на 15,9 млрд грн. Додаткова гривня для ринку в середу-четвер може вийти на ринок з покупкою валюти.

2. Очікується рішення НБУ по обліковій ставці. Ставка, ймовірніше, залишиться на поточних рівнях, для підтримки попиту на гривневі інструменти.

3. В понеділок, 11 березня, останній день сплати податку на прибуток підприємств за 2023 рік, тож в цей день зранку може пройти активний продаж валюти та вирівнювання показників у другій половині дня.

4. Україна знаходиться в очікуванні надходжень коштів від наших партнерів: 4,5 млрд евро від ЕС та $0,9 млрд - від МВФ.

"Досі під питанням допомога від Штатів. Але з іншими фінансовими надходженнями все досить стабільно буде до середини року", - говорить Шевчишин.

Загалом експерт зазначає, що раніше курс 38 грн був нижньою межею торгового каналу по долару: "Саме на цих рівнях НБУ починав викуповувати надлишкову пропозицію, не пускаючи курс нижче".

Наступного тижня Шевчишин очікує, що готівковий курс нацвалюти буде коливатися в діапазоні 38,05-38,75 грн за долар.