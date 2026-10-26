Больше атак, чем в Ормузском проливе: Черное море стало самым опасным морским маршрутом в мире

Черное море на фоне усиления российских и украинских атак превратилось в самую смертоносную водную акваторию мира, опередив даже Персидский залив и Ормузский пролив. Морские перевозки в регионе становятся все опаснее, а судовладельцы все чаще задумываются над отказом от таких маршрутов, ведь с начала 2026 года там атаковали 570 судов, из-за этого погибли по меньшей мере 40 моряков.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Financial Times.

По словам судовладельцев и морских организаций, Черное море, которое является очень важным коридором для поставок зерна и российской нефти, рискованнее для судов, чем Ближний Восток.

Издание указывает, что, по некоторым оценкам, количество атак в Черном море более шести раз превышает их количество в Персидском заливе.

В частности, компания по морской безопасности Ambrey и Международная морская организация подсчитали, что в этом году в Черном море было поражено более 570 судов, в результате чего погибли по меньшей мере 40 моряков. Тем временем в Ормузском проливе подтверждены 24 погибших

Часть судов попала под обстрелы при атаках на порты, другие стали непосредственными целями ударов. По данным Ambrey, в третьем квартале 2026 года атаки происходили в среднем более четырех раз в день.

Больше интенсивность ударов выросла летом. По оценкам Ambrey, с июля по сентябрь было поражено около 387 судов — в пять раз больше, чем в предыдущем квартале.

"Это уже совсем другой масштаб конфликта. Я годами отслеживаю влияние войны на морскую торговлю, но никогда не видела ничего подобного", - отметила директор по исследованиям компании морской аналитики Lloyd's List Intelligence Бриджит Диакун.

Из-за роста рисков все больше компаний неохотно отправляют суда в Черное море. В таких условиях морские перевозки становятся опаснее, а потенциальные прибыли — ниже.

Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий также подтвердил FT, что экипажи "действительно боятся" работать при таких условиях.

Напомним, Украина будет компенсировать до 80% ущерба владельцам, операторам и фрахтователям гражданских судов, причиненных вследствие российских атак, если соответствующие риски не покрывает страховщик. Правительство утвердило механизм государственных гарантий, который должен снизить риски для морских перевозок и поддержать украинский экспорт.