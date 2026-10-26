Більше атак, ніж в Ормузькій протоці: Чорне море стало найнебезпечнішим морським маршрутом у світі

Чорне море на тлі посилення російських та українських атак перетворилося на найсмертоноснішу водну акваторію світу, випередивши навіть Перську затоку та Ормузьку протоку. Морські перевезення в регіоні стають дедалі небезпечнішими, а судновласники все частіше замислюються над відмовою від таких маршрутів, адже з початку 2026 року там атакували 570 суден, через це загинуло щонайменше 40 моряків.

Як пише Dilo, про це повідомляє Financial Times.

За словами судновласників та морських організацій, Чорне море, яке є дуже важливим коридором для постачань зерна та російської нафти, є ризикованішим для суден, ніж Близький Схід.

Видання вказує, що, за деякими оцінками, кількість атак у Чорному морі в понад шість разів перевищує їх кількість у Перській затоці.

Зокрема, компанія з морської безпеки Ambrey та Міжнародна морська організація підрахували, що цьогоріч у Чорному морі було уражено понад 570 суден, внаслідок чого загинули щонайменше 40 моряків. Тим часом в Ормузькій протоці підтверджено 24 загиблих

Частина суден потрапила під обстріли під час атак на порти, інші стали безпосередніми цілями ударів. За даними Ambrey, у третьому кварталі 2026 року атаки відбувалися в середньому понад чотири рази на день.

Найбільше інтенсивність ударів зросла влітку. За оцінками Ambrey, із липня до вересня було уражено близько 387 суден — уп’ятеро більше, ніж у попередньому кварталі.

"Це вже зовсім інший масштаб конфлікту. Я роками відстежую вплив війни на морську торгівлю, але ніколи не бачила нічого подібного", — зазначила директорка з досліджень компанії морської аналітики Lloyd’s List Intelligence Бріджит Діакун.

Через зростання ризиків дедалі більше компаній неохоче відправляють судна до Чорного моря. За таких умов морські перевезення стають небезпечнішими, а потенційні прибутки — нижчими.

Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький також підтвердив FT, що екіпажі "справді бояться" працювати за таких умов.

Нагадаємо, Україна компенсуватиме до 80% збитків власникам, операторам і фрахтувальникам цивільних суден, завданих унаслідок російських атак, якщо відповідні ризики не покриває страховик. Уряд затвердив механізм державних гарантій, який має зменшити ризики для морських перевезень та підтримати український експорт.