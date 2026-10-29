Туреччина зробила жорстке попередження Україні та РФ через атаки у Чорному морі: обіцяє правові наслідки

Туреччина закликала Росію та Україну припинити атаки на комерційні судна в Чорному морі та попередила, що залишає за собою право вживати законних заходів у разі ударів по кораблях під турецьким прапором або тих, що належать турецьким компаніям.

Як пише Dilo, про це заявив міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер, передає Reuters.

Туреччина погрожує правовими наслідками

За словами Гюлера, Анкара із занепокоєнням стежить за атаками на торговельне судноплавство.

"Ми із занепокоєнням стежимо за інтенсивними атаками на комерційні судна в Чорному морі та закликаємо сторони діяти розсудливо, дотримуючись принципу безпеки судноплавства у відкритому морі", - наголосив турецький міністр.

Він зауважив, що 28 жовтня ще одне торговельне судно зазнало удару трьох безпілотників у межах морської юрисдикції Болгарії. Міністр підкреслив, що це був грецький контейнеровоз під прапором Ліберії, який перебував економічній зоні Болгарії. Хто саме здійснив атаку, наразі невідомо.

Гюлер зазначив що Анкара також очікує на відповіді Росії та України щодо пропозиції, спрямованої на припинення атак і забезпечення безпечного транспортування зерна з Чорноморського регіону.

"Ми також залишаємо за собою право вжити заходів щодо нападів на судна під турецьким прапором або судна, що належать Туреччині, і дуже уважно стежимо за розвитком подій... Необхідні попередження постійно доводяться до обох сторін, щоб комерційне судноплавство не потрапляло до зони конфлікту, а напади на цивільні судна були негайно припинені", – резюмував Гюлер.

Ситуація в Чорному морі

Чорне море на тлі посилення російських та українських атак перетворилося на найсмертоноснішу водну акваторію світу, випередивши навіть Перську затоку та Ормузьку протоку. Морські перевезення в регіоні стають дедалі небезпечнішими, а судновласники все частіше замислюються над відмовою від таких маршрутів.

Зокрема, компанія з морської безпеки Ambrey та Міжнародна морська організація підрахували, що цьогоріч у Чорному морі було уражено понад 570 суден, внаслідок чого загинули щонайменше 40 моряків. Тим часом в Ормузькій протоці підтверджено 24 загиблих.

Частина суден потрапила під обстріли під час атак на порти, інші стали безпосередніми цілями ударів. За даними Ambrey, у третьому кварталі 2026 року атаки відбувалися в середньому понад чотири рази на день.

Нагадаємо, Україна компенсуватиме до 80% збитків власникам, операторам і фрахтувальникам цивільних суден, завданих унаслідок російських атак, якщо відповідні ризики не покриває страховик. Уряд затвердив механізм державних гарантій, який має зменшити ризики для морських перевезень та підтримати український експорт