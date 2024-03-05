Справу про заподіяння 176 млн грн збитків експосадовцями "Центренерго" та компанії, пов'язаної з Коломойським, скеровано до суду

НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням у завданні понад 176 млн грн збитків колишніми посадовцями ПАТ "Центренерго" та керівником ТОВ "Юнайтед Енерджі".

Про це повідомляє пресслужба САП.

Зазначається, що 5 березня 2024 року прокурор САП скерував до суду справу стосовно колишнього члена Дирекції ПАТ "Центренерго" та його пособників – колишнього начальника Департаменту ПАТ "Центренерго" та керівника приватної компанії, зловживання яких завдали одному з найбільших підприємств електроенергетичної галузі країни понад 176 млн грн збитків.

За інформацією САП, у 2020 році між ПАТ "Центренерго" та приватною компанією - переможцем аукціону ТОВ "Юнайтед Енерджі" укладено угоди на закупівлю електроенергії. Приватна компанія здійснила лише частковий відбір електроенергії, а тому була зобов'язана сплатити штраф.

"Проте у подальшому між товариством та компанією було укладено додаткові угоди, які виключили з основних угод положення про дозволені межі відхилення від обсягів відібрання електроенергії у розмірі 5% від договірного обсягу. Ці зміни дозволяли приватній компанії відбирати будь-який обсяг електроенергії, незважаючи на те, що умовою проведених аукціонів було гарантоване відібрання договірного обсягу електроенергії", - йдеться у повідомленні відомства.

У межах розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП, встановлено, що указані додаткові угоди були підписані заднім числом та мали на меті уникнення сплати штрафу приватною компанією за невідбір законтрактованої електроенергії.

У результаті таких дій ПАТ "Центренерго" недоотримано доходу на суму понад 176,8 млн грн – саме стільки коштів ТОВ мало сплатити у якості штрафу.

Дії ексчлена дирекції кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України. Його пособникам інкриміновано ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України.

Обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Про підозру трьом особам у завданні збитків "Центренерго" внаслідок порушення угоди про продаж ним електроенергії трейдинговій компанії "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським, НАБУ повідомило ще 4 травня 2023 року.

Нагадаємо, що "Центренерго" з літа 2019 до лютого 2021 року управляв менеджмент, лояльний Коломойському. Зокрема, як повідомлялося раніше, енергогенеруюча компанія уклала тоді низку сумнівних угод з підконтрольними йому структурами, які стосувалися, зокрема, перепродажу їй з націнкою вугілля та газу, продажу нею електроенергії "Юнайтед Енерджі" по заниженій ціні, за яку та до того ж заборгувала сотні мільйонів гривень.

Крім того, виявилося, що "Юнайтед Енерджі" купила в "Центренерго" золошлаку на 840 мільйонів гривень, але практично нічого за це не сплатила фактично. В квітні 2021 року, після зміни керівництва "Центренерго", повідомлялося про розслідування Службою безпеки України справи про завдання збитків на 225 мільйонів гривень через продажі компанією електроенергії за заниженими цінами: тоді спецслужба провела обшуки в офісі Коломойського у бізнес-центрі Millenium в Києві.

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