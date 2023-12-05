В Раді пропонують розсилати повістки е-поштою та зобов'язати чоловіків носити з собою військовий квиток

У комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони напрацьовано законопроект про зміни до порядку мобілізації, військового обліку та проходження військової служби, який, зокрема, передбачає запровадження відправлення військовозобов'язаним особам повісток через електронну пошту та рекомендованим листом.

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Як розповів виданню "РБК-Україна" депутат від "Слуги народу", представник президента у парламенті та член вказаного комітету Федір Веніславський, наразі документ ще не зареєстровано й дискусії щодо нього між ініціаторами продовжуються, хоча фінальну версію можуть зареєструвати вже до кінця тижня. Наразі ж, за інформацією нардепа, передбачено наступні зміни:

☑️ уточнюється поняття особливого періоду як періоду, який настає з ухвалення рішення про проведення мобілізації і до часу демобілізації і закінчення воєнних дій;

☑️ прописується обов'язок для військовозобов'язаних при введенні воєнного стану з'явитися або до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), або до відповідних військових частин (якщо йдеться про резервістів).

☑️ прописуються загальні правила мобілізації та обов'язків військових та військовозобов'язаних, які перебувають на обліку в усіх складових сектору безпеки та оборони: це стосуватиметься і Головного управління розвідки Міністерства оборони та Служби зовнішньої розвідки, які не входять до складу Збройних сил України і де зараз діє окремий військовий облік;

☑️ уточнюються підстави для відстрочки від призову під час мобілізації (так, якщо на утриманні військовозобов'язаного є недієздатна або неповнолітня дитина, чоловік/дружина I або II групи інвалідності, недієздатні батько чи мати, він матимо право на відстрочку лише якщо відсутні особи, формально уповноважені на забезпечення їхнього догляду і піклування);

☑️ пропонується зобов'язати військовозобов'язаних під час воєнного стану та загальної мобілізації, окрім документа, що посвідчує особу, постійно мати при собі документ про перебування на військовому обліку і пред'являти їх представникам ТЦК - задля мінімізації ризиків конфліктів та необхідності долучати поліцію для вручення повістки;

☑️ прописується можливість вручення повістки не лише особисто під розписку, але і через електронну пошту та рекомендованим листом (тобто сповіщення про надходження рекомендованого листа надходить до поштової скриньки, а уже сам лист з повісткою мають видати людині особисто в руки відповідні представники пошти);

☑️ запроваджується можливість вручення повісток не лише представниками ТЦК, але й через органи місцевого самоврядування та військові адміністрації (зараз у законі пр мобілізацію передбачено, що ці органи беруть участь у мобілізаційних заходах, але на практиці, за словами Веніславського, дуже часто уникають цих обов'язків);

Щодо актуальності згаданих електронних поштових скриньок представник "Слуги народу" заявив, що вже фактично діє електронний кабінет військовозобов'язаних та призовників, який буде містити усі ідентифікаційні дані. Також депутат повідомив, що цей законопроект взагалі не стосуватиметься питання щодо віку призову на службу за мобілізацією.

Веніславський нагадав, що зараз на службу за мобілізацією можуть призвати тих, хто пройшов строкову військову службу, тобто має військовий досвід та підготовку. Ті ж, хто не проходив строкову військову службу і є призовниками, можуть бути призвані лише з 27 років. Однак коли президент Володимир Зеленський підпише вже ухвалений Радою закон, людину, що не має військової підготовки, можна буде мобілізовувати вже з 25 років.

В свою чергу, як зазначив Веніславський, найскладнішим питанням, що обговорюються, є питання демобілізації, і воно у профільному комітеті поки не узгоджене. Зокрема, "є точка зору", що після 36 місяців служби особа може отримати право на демобілізацію.

"Наскільки мені відомо, демобілізація під час повномасштабного вторгнення у новітній світовій історії у жодній з країн не застосовувалась. Але щоб дати якісь часові орієнтири для розуміння військовослужбовцям, які були мобілізовані в перші дні війни і вже більше 20 місяців перебувають в складі ЗСУ чи інших складових безпеки і оборони, перспектив, це напевно, варто зробити", - сказав він.

Окрім цього, в парламенті вже зареєстровано законопроект, яким, зокрема, конкретизується, яку саме інформацію можуть поширювати військовослужбовці, щоби вона не була використана ворогом проти України.

Також, за словами Веніславського, у документі піднімається питання речового забезпечення військовослужбовців та передбачаються відпустки для них при народженні дитини, які не передбачені на сьогодні.

Крім того, пропонується запровадити відпустки після поранення та лікування, які можуть тривати до 12 місяців, та внести зміни до дисциплінарних статутів у питанні забезпечення гендерної рівності.

Законопроект врегульовує й питання обліку строку військової служби для нарахування пенсії: якщо військовий просто проходить службу в умовах воєнного стану, то місяць неї рахується за два, якщо бере участь саме у заходах щодо забезпечення територіальної цілісності та державного суверенітету – то за три, якщо бере безпосередню участь у бойових діях - то за чотири, а якщо перебував у полоні - то за п'ять.