У Раді відмовилися від ідеї кримінального переслідування ухилянтів

Українська влада відмовилася від озвученої раніше ідеї кримінального переслідування і екстрадиції з-за кордону чоловіків призивного віку, які виїхали з України.

Про це розповів виданню ВВС ініціатор такої ідеї, представник президента у Верховній Раді, народний депутат Федір Веніславський.

Він зауважив, що планував зареєструвати законопроєкт, відповідно до якого ті, хто залишив територію України й не повернувся під час воєнного стану, можуть отримати кримінальне покарання.

Наразі Веніславський змінив свою думку щодо покарання для ухилянтів, мотивуючи це тим, що тоді чоловіки передумають повертатися в Україну.

"Я був щиро переконаний, що це може бути. Потім, коли почалася дискусія, зрозумів, що таким чином ми ж можемо не лише стимулювати повернення – ми можемо відрізати бажання взагалі повертатися в Україну", - підкреслив нардеп.

За його словами, покарання для ухилянтів може мати зворотний ефект.

"Після війни нам необхідно забезпечувати, скажімо так, демографічну політику, збереження щонайменше нашої української нації. Тож покарання може мати зворотний ефект", - переконаний Веніславський.

Він також скептично ставиться до можливості примусового повернення громадян через механізм міжнародної правової допомоги.

"Офіс генерального прокурора має звертатись до компетентного органу країни перебування із запитом про повернення. І лише тоді можна говорити про якісь примусові повернення громадян. Але сподіватись, що це буде масово, – немає таких підстав", - наголосив нардеп, зауваживши, що екстрадиція - тривалий процес, який розтягнеться на роки.

Нагадаємо, раніше Веніславський зареєстрував у парламенті законопроєкт, що передбачає скасування відстрочки від мобілізації для студентів старше 30 років, які здобувають вищу освіту щонайменше вдруге.

Також Веніславський пропонує запровадити адміністративну відповідальність за неповагу до військових. Відповідний законопроект №10014 він вніс в Раду.