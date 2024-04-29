Комитет ВР: увольнение рабочих за коллаборационизм будет происходить с согласия профсоюзов

Разработанные правительством детальные правила по увольнению работников за коллаборационизм обязательно будут согласовываться с Ассоциацией работодателей Украины и профсоюзами.

Об этом сообщил народный депутат, член Комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко.

Нардеп напомнил, что принятый Верховной Радой законопроект №7731 дает дополнительные основания работодателю на предприятиях критической инфраструктуры увольнять рабочих за коллаборационизм. Сейчас у Кабинета Министров есть три месяца для того, чтобы разработать детальные правила.

Тарасенко объяснил, что в условиях войны необходимо создавать новые рамки для того, чтобы работодатели могли обеспечивать безопасность предприятия. Особенно актуально это для предприятий критической инфраструктуры.

"В принятом законопроекте мы прописали такие условия, при которых Кабмин сможет разработать правила увольнения работодателем лиц, если расследование выявило факты, которые могут нанести ущерб предприятию или стране", - отметил политик.

Он добавил, что разработанные правительством детальные правила обязательно будут согласовываться с Ассоциацией работодателей Украины и профсоюзами.

"Мы предусмотрели, что увольнение коллаборантов может происходить исключительно с согласия профсоюзов. Очень важно, что в этом вопросе нам нужно искать баланс между государственными интересами и обеспечением прав человека", - подчеркнул народный депутат.

Введение понятия правил поведения на предприятии

Напомним, в действующее законодательство ввели понятие "правил поведения на предприятии, в учреждении, организации" как дополнительной составляющей правил внутреннего трудового распорядка.

Согласно нововведению, правила поведения должны содержать положения, в частности, о:

предоставлении работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами, место постоянного проживания (пребывания, регистрации) которых находится на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины (ТОТ);

обязательствах работников о неразглашении информации с ограниченным доступом, в частности информации, составляющей государственную или коммерческую тайну, а также условия работы с конфиденциальной информацией.

"Установление правил поведения на предприятиях, в учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или объектах или операторах критической инфраструктуры, в соответствии с положениями закона является обязательным", - отметили в Верховной Раде.

Работника могут уволить за нарушение правил поведения

Своим решением Верховная Рада также предоставила соответствующим работодателям право расторгнуть трудовой договор с лицом, если:

в законную силу вступил приговор суда, которым работник осужден (кроме освобождения от отбывания наказания с испытанием) за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины;

работник не выполняет правила поведения на предприятии, в учреждении, организации.

В то же время Законом нормирована возможность отстранения работника от работы в случае проведения служебной проверки работодателем, отнесенным к перечню объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или объектов или операторов критической инфраструктуры.

Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.