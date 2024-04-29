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Комитет ВР: увольнение рабочих за коллаборационизм будет происходить с согласия профсоюзов
Разработанные правительством детальные правила по увольнению работников за коллаборационизм обязательно будут согласовываться с Ассоциацией работодателей Украины и профсоюзами.
Об этом сообщил народный депутат, член Комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко.
Нардеп напомнил, что принятый Верховной Радой законопроект №7731 дает дополнительные основания работодателю на предприятиях критической инфраструктуры увольнять рабочих за коллаборационизм. Сейчас у Кабинета Министров есть три месяца для того, чтобы разработать детальные правила.
Тарасенко объяснил, что в условиях войны необходимо создавать новые рамки для того, чтобы работодатели могли обеспечивать безопасность предприятия. Особенно актуально это для предприятий критической инфраструктуры.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"В принятом законопроекте мы прописали такие условия, при которых Кабмин сможет разработать правила увольнения работодателем лиц, если расследование выявило факты, которые могут нанести ущерб предприятию или стране", - отметил политик.
Он добавил, что разработанные правительством детальные правила обязательно будут согласовываться с Ассоциацией работодателей Украины и профсоюзами.
"Мы предусмотрели, что увольнение коллаборантов может происходить исключительно с согласия профсоюзов. Очень важно, что в этом вопросе нам нужно искать баланс между государственными интересами и обеспечением прав человека", - подчеркнул народный депутат.
Введение понятия правил поведения на предприятии
Напомним, в действующее законодательство ввели понятие "правил поведения на предприятии, в учреждении, организации" как дополнительной составляющей правил внутреннего трудового распорядка.
Согласно нововведению, правила поведения должны содержать положения, в частности, о:
- предоставлении работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами, место постоянного проживания (пребывания, регистрации) которых находится на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины (ТОТ);
- обязательствах работников о неразглашении информации с ограниченным доступом, в частности информации, составляющей государственную или коммерческую тайну, а также условия работы с конфиденциальной информацией.
"Установление правил поведения на предприятиях, в учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или объектах или операторах критической инфраструктуры, в соответствии с положениями закона является обязательным", - отметили в Верховной Раде.
Работника могут уволить за нарушение правил поведения
Своим решением Верховная Рада также предоставила соответствующим работодателям право расторгнуть трудовой договор с лицом, если:
- в законную силу вступил приговор суда, которым работник осужден (кроме освобождения от отбывания наказания с испытанием) за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины;
- работник не выполняет правила поведения на предприятии, в учреждении, организации.
В то же время Законом нормирована возможность отстранения работника от работы в случае проведения служебной проверки работодателем, отнесенным к перечню объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или объектов или операторов критической инфраструктуры.
Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.