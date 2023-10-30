Минобороны выявило злоупотребление с вознаграждением военным более чем на 100 млн гривен

Служба внутреннего аудита Министерства обороны проверила примерно 40 воинских частей и установила, что более 123 миллионов гривен дополнительного вознаграждения в виде "боевых" премий было выплачено лицам, которые не участвовали в боевых действиях и не выполняли боевых задач.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что действующие правила предоставляют командирам военных подразделений слишком большую свободу для интерпретации терминов "боевые действия" и "боевая (специальная) задача", что позволяет им выплачивать дополнительное вознаграждение по собственному усмотрению.

Во время проведения аудита было установлено, что в одном из случаев военнослужащим понтонно-мостовой роты, которые выполняли задания в Киевской области, ежемесячно выплачивали дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.

"Это несправедливо, когда доплату за боевые получают те, кто не под прямым огнем или не поддерживает тех, кто под прямым огнем. Манипуляции обнаруживаем, пробелы для злоупотреблений закрываем", - отметил замминистра обороны Украины Юрий Джигир.

В Министерстве добавили, что они консультируются с Генеральным штабом ВСУ, чтобы выплаты дополнительного вознаграждения получали только те, кто выполняет боевые задания и принимает участие в боевых действиях.

Напомним, Минобороны увеличило перечень военнослужащих, получающих дополнительное вознаграждение. Некоторым категориям военных средства поступят на счета в ближайшее время. Увеличены выплаты раненым, инструкторам учебных центров, срочникам и курсантам.