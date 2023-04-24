Китай після скандалу з послом заявив про повагу суверенітету пострадянських країн

Китай поважає незалежність держав колишнього Радянського Союзу й позиція країни незмінна. Про це заявила речниця Міністрества закордонних справ Китаю Мао Нін, передає Bloomberg.

"Китай поважає статус колишніх радянських республік як суверенних країн після розпаду Радянського Союзу", – заявила чиновниця.

Її коментар пролунав через кілька днів після того, як посол Китаю у Франції Лю Шей заявив, що колишні радянські республіки "не мають ефективного статусу в міжнародному плані". Також він назвав Крим "початково російським".

На це відреагував посол України у Франції Вадим Омельченко: він сказав, що такі заяви суперечать позиції Китаю щодо зусиль для відновлення миру в Україні на основі міжнародного права й цілей та принципів Статуту ООН.

Своєю чергою радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав слова китайського дипломата щодо Криму абсурдними.

Реакція послідувала і від представників Європейського Союзу. Зокрема, очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає слова посла неприйнятними. А кілька десятків депутатів Європарламенту закликали Францію оголосити дипломата персоною нон ґрата.