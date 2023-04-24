Китай после скандала с послом заявил об уважении суверенитета постсоветских стран

Китай уважает независимость государств бывшего Советского Союза и позиция страны неизменна. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, передает Bloomberg.

"Китай уважает статус бывших советских республик как суверенных стран после распада Советского Союза", – заявила чиновница.

Ее комментарий прозвучал через несколько дней после того, как посол Китая во Франции Лю Шэй заявил, что бывшие советские республики "не имеют эффективного статуса в международном плане". Также он назвал Крым "изначально российским".

На это отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко: он сказал, что такие заявления противоречат позиции Китая относительно усилий по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал слова китайского дипломата касательно Крыма абсурдными.

Реакция последовала и от представителей Европейского союза. В частности, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает слова посла неприемлемыми. А несколько десятков депутатов Европарламента призвали Францию объявить дипломата персоной нон грата.