Евродепутаты призвали Францию объявить посла Китая персоной нон грата за слова о Крыме

Около 80 депутатов Европарламента направили письмо главе министерства иностранных дел Франции Катрин Колонни с призывом объявить персоной нон грата посла Китая Лу Шайе, который накануне выразил сомнения в суверенитете постсоветских государств и принадлежности Крыма Украине.

Об этом пишет французское издание Le Monde, публикуя обращение депутатов.

"Посол Лу Шае публично заявил, что бывшие советские республики не имеют дееспособного статуса в международном праве, утверждая, что "нет международного соглашения, которое материализовало бы их статус". Такие комментарии выходят далеко за пределы приемлемого дипломатического дискурса. Кроме глубокого образа истории, культуры и фундаментальной целостности соответствующих наций, цель посла подорвать основные принципы, на которых основываются дипломатические отношения", - говорится в обращении европарламентариев.

Они считают, что заявления китайского посла нарушают международное право и должны расцениваться как угроза безопасности европейских стран-партнеров Франции.

"Не дело Китая - или любой другой страны - подвергать сомнению суверенитет других. Суверенитет - это не дипломатическая игрушка, а неотъемлемая основа международных отношений, международного права и Устава Организации Объединенных Наций", - утверждают евродепутаты.

Также они подчеркнули, что крайне важно, чтобы демократический мир послал недвусмысленный сигнал авторитарным странам в то время, когда в Европе идет война РФ против Украины.

При этом депутаты напоминают, что это уже "не в первый раз, когда китайский дипломат делает скандальные и унизительные замечания".

Недавно он заявил, что тайваньский народ следует "перевоспитать" после перехода под контроль Пекина.

"Мы призываем вас немедленно объявить посла Лу Шайе персоной нон грата в ответ на его совершенно неприемлемое поведение. Мы надеемся, что вы сделаете этот шаг, чтобы подчеркнуть преданность Франции основополагающим ценностям, которые объединяют нас не только в Европе, но и с партнерами -единомышленниками в других странах", - заключают депутаты Европейского парламента.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что слова китайского посла о том, что бывшие советские республики "не имеют эффективного статуса в международном плане", неприемлемы.

Напомним, посол КНР во Франции Лю Шэй также назвал Крым "изначально русским" .

На это отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко: он сказал, что такие заявления противоречат позиции Китая относительно усилий по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал слова китайского дипломата по Крыму абсурдными.