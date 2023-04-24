Євродепутати закликали Францію оголосити посла Китаю персоною нон ґрата за слова про Крим

Приблизно 80 депутатів Європарламенту надіслали листа очільниці міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонні з закликом оголосити персоною нон ґрата посла Китаю Лу Шайе, який напередодні висловив сумніви щодо суверенітету пострадянських держав та приналежності Криму Україні.

Про це пише французьке видання Le Monde, публікуючи звернення парламентарів.

"Посол Лу Шає публічно заявив, що колишні радянські республіки не мають дієздатного статусу в міжнародному праві, стверджуючи, що "немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус". Такі коментарі виходять далеко за межі прийнятного дипломатичного дискурсу. Окрім глибокої образи історії, культури та фундаментальної цілісності відповідних націй, слова посла мають на меті підірвати основні принципи, на яких ґрунтуються дипломатичні відносини", - йдеться у зверненні європарламентарів.

Вони вважають, що заяви китайського посла порушують міжнародне право і мають розцінюватися як загроза безпеці європейських країн-партнерок Франції.

"Не справа Китаю - чи будь-якої іншої країни - ставити під сумнів суверенітет інших. Суверенітет - це не дипломатична іграшка, а невід’ємна основа міжнародних відносин, міжнародного права та Статуту Організації Об’єднаних Націй", - стверджують євродепутати

Також вони наголосили, що вкрай важливо, щоб демократичний світ надіслав недвозначний сигнал авторитарним країнам у той час, коли в Європі триває війна РФ проти України.

При цьому депутати нагадують, що це вже "не перший раз, коли китайський дипломат робить скандальні та принизливі зауваження".

Нещодавно він заявив, що тайванський народ слід "перевиховати" після переходу під контроль Пекіна".

"Ми закликаємо вас негайно оголосити посла Лу Шайе персоною нон ґрата у відповідь на його абсолютно неприйнятну поведінку. Ми сподіваємося, що ви зробите цей крок, щоб підкреслити відданість Франції засадничим цінностям, які об’єднують нас не лише в Європі, але й з партнерами-однодумцями в інших країнах", - підсумовують депутати Європейського парламенту.

Раніше очільник європейської дипломатій Жозеп Боррель заявив, що слова китайського посла про те, що колишні радянські республіки "не мають ефективного статусу в міжнародному плані", є неприйнятними.

Нагадаємо, посол КНР у Франції Лю Шей також назвав Крим "початково російським".

На це відреагував посол України у Франції Вадим Омельченко: він сказав, що такі заяви суперечать позиції Китаю щодо зусиль для відновлення миру в Україні на основі міжнародного права й цілей та принципів Статуту ООН.

Своєю чергою радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав слова китайського дипломата щодо Криму абсурдними.