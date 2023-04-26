Зеленский назначил посла Украины в Китае

Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля подписал указ №239 о назначении нового посла Украины в Китае. Им стал экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин.

Документ опубликовала пресс-служба Офиса Президента Украины.

"Назначить РЯБИКИНА Павла Борисовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Китайской Народной Республике", - говорится в указе главы государства.

Назначение состоялось после первых с начала полномасштабной войны переговоров между Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином. В свою очередь Китай отправит специального представителя китайского правительства по Евразии в Украину для углубленного общения со всеми сторонами относительно "политического урегулирования ситуации в Украине".

У Украины не было посла в КНР с момента смерти Сергея Камышева, которое произошло в феврале 2021 года.

Что известно о Рябикине

Окончил Киевский университет им. Шевченко по специальности "Правоведение", получил квалификацию "Юрист-международник", референт-переводчик немецкого языка.

В 2009–2010 годах Рябикин был послом Украины в Королевстве Дания. Он также был народным депутатом и некоторое время работал в комитете по транспорту и связи.

Кроме того, он был советником мэра Киева, возглавлял аэропорт "Борисполь", Государственную таможенную службу Украины. С 4 ноября 2021 года по 20 марта 2023 года он был министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Известно, что Рябикин владеет английским и немецким языками.