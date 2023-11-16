На Закарпатті зʼявиться "сухий порт": він допоможе експортувати зерно

У Закарпатській області побудують "сухий порт" – мультимодальний логістичний хаб, який буде призначено для експорту зерна до країн Європейського Союзу. Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита.

За його словами, хаб, який забезпечить зберігання й експорт агропродукції, зʼявиться в селі Горонда Мукачівського району. Проєкт має назву Horonda Platform.

Як зазначив Микита, "сухий порт", зокрема, сприятиме розвитку експортного потенціалу регіону та країни та дозволить місцевим агровиробникам розширити зовнішні ринки.

Розташування села Горонда

Серед іншого проєкт передбачає:

створення можливостей для перевантаження сільгосппродукції з широкої колії на вузьку;

появу складських приміщень;

забезпечення центру контейнерами для зерна, соняшникової олії.

Очікується, що завдяки Horonda Platform на Закарпатті вдасться створити понад 200 нових робочих місць.

У втіленні проєкту беруть участь італійські інвестори.

Експортом зерна: виклики для України

Питання вивезенням зерна є важливим для України, адже через російську агресію країна зіткнулася з низкою проблем, повʼязаних із експортом продовольства.

У липні поточного року Росія заявила про припинення участі в зерновій ініціативі, після чого українська сторона була вимушена використовувати для експорту переважно автомобільний, залізничний і річковий транспорт.

Наступного місяця було відкрито тимчасові маршрути для торговельних суден, які рухаються до або з морських портів через Чорне море, але потужності для експорту таким шляхом усе одно значно менші, ніж до повномасштабної війни.

Паралельно з досить високою врожайністю цьогоріч, українські компанії не можуть вивозити зерно до сусідніх Польщі, Словаччини й Угорщини у звʼязку з імпортною забороною з їхнього боку. Через ці країни здійснюється лише транзит. А останніми днями кордон із Польщею взагалі заблоковано через протести.

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