У США погодили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на $322 мільйони: що отримаємо

США погодили продаж Україні двох пакетів військової допомоги загальною сумою $322 мільйони. Перший пакет включає зенітні комплекси HAWK Phase III. Другий передбачає постачання бойових машин піхоти Bradley.

Як пише Delo.ua, про перший та другий пакети допомоги повідомили в Пентагоні.

Деталі військової допомоги

Зазначається, що ці продажі відповідають цілям зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів і спрямовані на посилення обороноздатності України.

Зокрема, закуплені товари й послуги мають забезпечити більш ефективне реагування України на поточні та майбутні загрози, а також зміцнити її здатність до самостійної оборони та регіональної безпеки.

Повідомляється, що продаж здійснено на запит уряду України про закупівлю технічного обслуговування та матеріально-технічної підтримки зенітно-ракетної системи HAWK. Йдеться про:

запасні частини до системи HAWK;

ремонт ракетних комплексів HAWK;

випробувальне та допоміжне обладнання;

контейнери для зберігання та обладнання, пов’язане зі зберіганням запасних частин;

запасні частини до ракет MIM-23 HAWK та ремонт ракет.

інші пов’язані елементи логістичної та програмної підтримки.

Загальна вартість цього пакету становить $172 мільйони.

Другий пакет передбачає продаж уряду України бойових машин піхоти Bradley та засобів технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту, а також пов’язаного з ними обладнання на суму приблизно $150 мільйонів.

"Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої збройні сили", — підкреслили в Пентагоні.

США продадуть НАТО зброю для України на $10 млрд

США продадуть союзникам по НАТО озброєння на приблизно 10 млрд доларів, щоб вони надіслали його в Україну.

Трамп 14 липня під час спільної прес-конференції з генсекретарем НАТО Марком Рютте заявив, що готується відправка 17 зенітно ракетних комплексів Patriot до України. Повідомлялося, що деякі з цих систем прибудуть протягом декількох днів.

Також Трамп заявив, що "дуже незадоволений" діями Росії. Сполучені Штати планують запровадити "дуже жорсткі мита" проти РФ через 50 днів, якщо не буде досягнуто мирної угоди з Україною.

Крім того, Трамп уперше з моменту свого повернення в Білий дім планує передати Україні зброю напряму з американських складів, скориставшись президентськими повноваженнями (PDA), як це робив його попередник Джо Байден.