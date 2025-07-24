Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

--0,05

EUR

48,87

+0,07

Готівковий курс:

USD

41,75

41,65

EUR

49,23

49,02

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У США погодили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на $322 мільйони: що отримаємо

БМП Bradley, Олександр Кроковець
Командир екіпажу БМП Bradley Олександр Кроковець / Генеральний штаб ЗСУ

США погодили продаж Україні двох пакетів військової допомоги загальною сумою $322 мільйони. Перший пакет включає зенітні комплекси HAWK Phase III. Другий передбачає постачання бойових машин піхоти Bradley.

Як пише Delo.ua, про перший та другий пакети допомоги повідомили в Пентагоні.

Деталі військової допомоги

Зазначається, що ці продажі відповідають цілям зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів і спрямовані на посилення обороноздатності України.

Зокрема, закуплені товари й послуги мають забезпечити більш ефективне реагування України на поточні та майбутні загрози, а також зміцнити її здатність до самостійної оборони та регіональної безпеки.

Повідомляється, що продаж здійснено на запит уряду України про закупівлю технічного обслуговування та матеріально-технічної підтримки зенітно-ракетної системи HAWK. Йдеться про:

  • запасні частини до системи HAWK;
  • ремонт ракетних комплексів HAWK;
  • випробувальне та допоміжне обладнання;
  • контейнери для зберігання та обладнання, пов’язане зі зберіганням запасних частин;
  • запасні частини до ракет MIM-23 HAWK та ремонт ракет.
  • інші пов’язані елементи логістичної та програмної підтримки.

Загальна вартість цього пакету становить $172 мільйони. 

Другий пакет передбачає продаж уряду України бойових машин піхоти Bradley та засобів технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту, а також пов’язаного з ними обладнання на суму приблизно $150 мільйонів.

"Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої збройні сили", — підкреслили в Пентагоні.

США продадуть НАТО зброю для України на $10 млрд

США продадуть союзникам по НАТО озброєння на приблизно 10 млрд доларів, щоб вони надіслали його в Україну.

Трамп 14 липня під час спільної прес-конференції з генсекретарем НАТО Марком Рютте заявив, що готується відправка 17 зенітно ракетних комплексів Patriot до України. Повідомлялося, що деякі з цих систем прибудуть протягом декількох днів.

Також Трамп заявив, що "дуже незадоволений" діями Росії. Сполучені Штати планують запровадити "дуже жорсткі мита" проти РФ через 50 днів, якщо не буде досягнуто мирної угоди з Україною. 

Крім того, Трамп уперше з моменту свого повернення в Білий дім планує передати Україні зброю напряму з американських складів, скориставшись президентськими повноваженнями (PDA), як це робив його попередник Джо Байден.

Автор:
Світлана Манько