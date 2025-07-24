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В США согласовали продажу Украине двух пакетов военной помощи на $322 миллиона: что получим

БМП Bradley, Александр Кроковец
Командир экипажа БМП Bradley Александр Кроковец / Генеральный штаб ВСУ

США согласовали продажу Украине двух пакетов военной помощи на общую сумму $322 миллиона. Первый пакет включает в себя зенитные комплексы HAWK Phase III. Второй предполагает поставку боевых машин пехоты Bradley.

Как пишет Delo.ua, о первом и втором пакетах помощи сообщили в Пентагоне.

Детали военной помощи

Эти продажи соответствуют целям внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов и направлены на усиление обороноспособности Украины.

В частности, закупленные товары и услуги должны обеспечить более эффективное реагирование Украины на текущие и будущие угрозы, а также укрепить способность к самостоятельной обороне и региональной безопасности.

Сообщается, что продажа осуществлена по запросу правительства Украины о закупке технического обслуживания и материально-технической поддержки зенитно-ракетной системы HAWK. Речь идет о:

  • запасные части к системе HAWK;
  • ремонт ракетных комплексов HAWK;
  • испытательное и вспомогательное оборудование;
  • контейнеры для хранения и оборудования, связанные с хранением запасных частей;
  • запасные части к ракетам MIM-23 HAWK и ремонт ракет.
  • другие связанные элементы логистической и программной поддержки.

Общая стоимость этого пакета составляет $172 миллиона.

Второй пакет предусматривает продажу правительства Украины боевых машин пехоты Bradley и средств технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта, а также связанного с ними оборудования на сумму около $150 миллионов.

"У Украины не будет сложностей с внедрением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы", — подчеркнули в Пентагоне.

США продадут НАТО оружие для Украины на $10 млрд

США продадут союзникам по НАТО   вооружения на примерно 10 млрд долларов, чтобы они направили его в Украину.

Трамп 14 июля во время совместной пресс-конференции с генсекретарем НАТО Марком Рютте заявил, что готовится отправка 17 зенитных ракетных комплексов Patriot   в Украину. Сообщалось, что некоторые из этих систем прибудут в течение нескольких дней.

Также Трамп заявил, что "очень недоволен" действиями России. Соединенные Штаты планируют ввести "очень жесткие пошлины" против РФ через 50 дней, если не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной.

Кроме того, Трамп впервые с момента своего возвращения в Белый дом планирует передать Украине оружие напрямую из американских складов, воспользовавшись президентскими полномочиями (PDA), как это делал его предшественник Джо Байден.

Автор:
Светлана Манько