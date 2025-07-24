Скандал з призначенням директора БЕБ: кандидатуру Цивінського знову подали до уряду

Комісія з відбору голови Бюро економічної безпеки (БЕБ) повторно внесла до Кабінету міністрів документи щодо призначення на посаду переможця конкурсу Олександра Цивінського, відхиливши пропозицію пошукати іншу кандидатуру.

Як пише Delo.ua, про це повідомив Цивінський у Facebook.

За його словами, конкурсна комісія надіслала документи щодо переможця конкурсу на посаду голови БЕБ 21 липня.

Цивінський подякував комісії "за принципову позицію та надану інформацію".

"Очікую на законну та зважену позицію уряду і новопризначеної прем’єр-міністерки Юлії Свириденко", — написав він.

Цивінський також оприлюднив свої запити до уряду щодо непризначення його директором БЕБ та отримані офіційні відповіді, наголосивши, що "жодної інформації про наявність безпекових ризиків не надано".

"Це означає лише одне — їх не існує. Якщо немає об'єктивних перешкод — необхідно виконати закон і призначити переможця конкурсу", — переконаний він.

Нагадаємо, раніше комісія з відбору голови БЕБ відхилила рішення Кабміну провести повторне голосування та вимагала призначити Цивінського, обраного на прозорому конкурсі.

Скандал з призначенням голови БЕБ

Конкурс на керівника БЕБ 24 червня виграв детектив НАБУ Олександр Цивінський. Він отримав одностайну підтримку міжнародних членів комісії БЕБ, голос яких є вирішальним.

Проте під час засідання стало відомо, що Цивінський має родичів із російським громадянством. Сам Цивінський пояснював, що паспорт РФ має його батько, однак із ним він уже не спілкується упродовж кількох років.

А 7 липня Кабінет міністрів України відхилив кандидатуру Олександра Цивінського на посаду керівника БЕБ та звернувся до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії. Своє рішення в уряді пояснили листом від СБУ щодо питань національної безпеки.

Олександр Цивінський своєю чергою заявив, що для нього "є принциповим питання з’ясувати, які саме „безпекові оцінки" стали підставою для відповідного рішення", зважаючи на те, що він має допуск до державної таємниці.

Він зауважив, що як службовець правоохоронного органу успішно проходив 10 років усі перевірки СБУ

Цивінський наголосив, що очікує підтвердження офіційними особами інформації щодо непризначення директора БЕБ, а також додав, що звернувся до уряду, конкурсної комісії та СБУ задля отримання "усієї інформації, в тому числі тої, яка стосується безпекової оцінки".

Обрання глави БЕБ за результатами конкурсу до липня цього року є умовою програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом, який планує розглянути виділення чергового траншу.

Український бізнес звернувся до президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із закликом переглянути рішення уряду щодо непризначення директора БЕБ, обраного за результатами конкурсу.

У заяві йдеться, що перезавантаження БЕБ "вже три роки є однією з основних вимог як українського бізнесу, так і міжнародних партнерів та інвесторів".

Зауважимо, наразі обов'язки керівника БЕБ покладені на Сергія Перхуна.