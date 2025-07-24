Курс валют на 24 липня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США не змінився, а євро подорожчало на одинадцять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 24.07.2025 (четвер).

Курс долара

1 долар США – 41,77 грн (-0 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,87 грн (+11 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,51 грн (+3 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,65/41,75 грн Євро 49,01/49,20 грн Злотий 11,40/11,51 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 24 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,35/41,95 48,40/49,40 Ощадбанк 41,30/41,95 48,60/49,45 11,00/11,60 ПУМБ 41,50/42,10 48,50/49,20 11,23/11,53 Укргазбанк 41,30/41,95 48,60/49,45 11,00/11,60 Райффайзен 41,66/41,94 48,55/49,25

Зауважимо, за оцінками експертів, НБУ у найближчі тижні може зафіксувати вартість євро у діапазоні 48,5-49,5 грн і разом з тим підштовхнути долар вище 42 грн. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.