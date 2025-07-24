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Курс валют на 24 липня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США не змінився, а євро подорожчало на одинадцять копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 24.07.2025 (четвер).
Курс долара
- 1 долар США – 41,77 грн (-0 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,87 грн (+11 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,51 грн (+3 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,65/41,75 грн
|Євро
|49,01/49,20 грн
|Злотий
|11,40/11,51 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 24 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,35/41,95
|48,40/49,40
|Ощадбанк
|41,30/41,95
|48,60/49,45
|11,00/11,60
|ПУМБ
|41,50/42,10
|48,50/49,20
|11,23/11,53
|Укргазбанк
|41,30/41,95
|48,60/49,45
|11,00/11,60
|Райффайзен
|41,66/41,94
|48,55/49,25
Зауважимо, за оцінками експертів, НБУ у найближчі тижні може зафіксувати вартість євро у діапазоні 48,5-49,5 грн і разом з тим підштовхнути долар вище 42 грн. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.