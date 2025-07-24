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Курс валют на 24 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США не изменился, а евро подорожало на одиннадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 24.07.2025 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,77 грн (-0 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,87 грн (+11 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,51 грн (+3 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,65/41,75 грн
|Евро
|49,01/49,20 грн
|Злотый
|11,40/11,51 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 24 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,35/41,95
|48,40/49,40
|Ощадбанк
|41,30/41,95
|48,60/49,45
|11,00/11,60
|ПУМБ
|41,50/42,10
|48,50/49,20
|11,23/11,53
|Укргазбанк
|41,30/41,95
|48,60/49,45
|11,00/11,60
|Райффайзен
|41,66/41,94
|48,55/49,25
Заметим, по оценкам экспертов, НБУ в ближайшие недели может зафиксировать стоимость евро в диапазоне 48,5-49,5 грн. и вместе с тем подтолкнуть доллар выше 42 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.