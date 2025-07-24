Курс валют на 24 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США не изменился, а евро подорожало на одиннадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 24.07.2025 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 41,77 грн (-0 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,87 грн (+11 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,51 грн (+3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,65/41,75 грн Евро 49,01/49,20 грн Злотый 11,40/11,51 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 24 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,35/41,95 48,40/49,40 Ощадбанк 41,30/41,95 48,60/49,45 11,00/11,60 ПУМБ 41,50/42,10 48,50/49,20 11,23/11,53 Укргазбанк 41,30/41,95 48,60/49,45 11,00/11,60 Райффайзен 41,66/41,94 48,55/49,25

Заметим, по оценкам экспертов, НБУ в ближайшие недели может зафиксировать стоимость евро в диапазоне 48,5-49,5 грн. и вместе с тем подтолкнуть доллар выше 42 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.