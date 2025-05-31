Украина начнет переговоры с ЕС о новых условиях торговли после отмены беспошлинного режима со следующей недели – Тарас Качка

Министерство экономики Украины на следующей неделе (после 1 июня) начнет переговоры с Европейским Союзом о новых условиях торговли после отмены с 6 июня льготного (беспошлинного) режима продаж украинской продукции в страны ЕС.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на выступление заместителя министра экономики, торгового представителя Украины Тараса Качки на форуме "Forbes Money" 30 мая.

По словам замминистра, переход к новым условиям торговли после 5 июня будет происходить плавно, без резких потрясений для рынка.

Украина готовит свои предложения, которые должны устроить европейских партнеров.

"Определенные модальности у нас есть, они устроят европейских и наших фермеров", – убеждает Тарас Качка.

Речь идет, прежде всего, о пересмотре квот на украинскую продукцию, действовавших с 2022 года в рамках так называемого торгового безвиза с ЕС.

Что означает отмена беспошлинного режима торговли

5 июня завершается действие автономных торговых мер (АТМ) ЕС для Украины, которые предусматривали временную отмену для ряда украинских товаров пошлин и квот при ввозе их в страны Европейского Союза.

После завершения действия автономных торговых мероприятий торговый режим между Украиной и ЕС, вероятнее всего, вернется в рамки, установленные Соглашением об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

По мнению генерального директора ВОО Украинская аграрная конфедерация Павла Коваля, это значит, что:

· Беспошлинный доступ украинских товаров на европейский рынок останется, но исключительно в пределах квот, установленных до 2022 года.

· Вне квот могут действовать стандартные таможенные ставки ЕС.

· Квоты, вероятно, будут поделены на месячные объемы (pro-rata), что усложнит логистику и повлияет на сезонные поставки.

На основе обнародованных предложений Европейской Комиссии и публикаций в СМИ, под возможное возобновление квот попадают следующие ключевые товарные позиции:

· Кукуруза – примерно 650 тыс. тонн/год (в период АТМ – более 4,7 млн тонн).

· Мясо птицы – около 40 тыс. тонн/год (значительно меньше фактического экспорта во время АТМ) .

· Мед – около 36 тыс. тонн/год .

· Сахар – ориентировочно 40,7 тыс. тонн ( при действии АТМ – 109 тыс. тонн) .

· Обработанные томаты – ~10 тыс. тонн/год.

Эти квоты существенно ниже фактических объемов экспорта в период действия автономных торговых мер, а их дробление на месяцы может создать серьезные логистические и ценовые вызовы.

"Стоит подчеркнуть: ни одно из этих решений еще не приняло окончательную форму. Речь идет о проектных предложениях, которые могут быть уточнены или пересмотрены в рамках консультаций – в том числе со стороны Украины" , – отмечает Павел Коваль.

Если эти ограничения будут введены, это будет означать существенное сокращение торгового потенциала украинских аграриев , предупреждает собеседник Delo.ua. Поэтому критически важно инициировать переговоры в рамках статьи 29 Соглашения об ассоциации Украины с ЕС – с целью пересмотра квот, или установления нового, адаптированного к военному контексту механизма, который мог бы частично сочетать логику АТМ с действующим правовым полем Соглашения.

Почему отменяют торговый безвиз Украины с ЕС

13 мая 2024 года Совет ЕС продлил временные преференции для Украины в торговле еще на год – до 5 июня 2025 года. В то же время, предусмотрен механизм экстренного торможения для чувствительных товаров, в частности меда, круп, кукурузы, мяса птицы, яиц, сахара, овса, если импорт превысит установленные объемы.

Некоторые соседние страны не желают расширять доступ к своим рынкам для Украины, которая является мощным сельскохозяйственным производителем, опасаясь, что это нанесет ущерб их фермерам.

Европейская комиссия планирует резко сократить импорт украинской агропродукции, а из-за новых условий торговли после завершения "экономического безвиза" украинский бюджет может потерять около 3,5 млрд евро.

В то же время, 8 мая 2025 года Европарламент проголосовал за продолжение действия торговых преференций для определенных украинских товаров – отмену пошлин и квот на железо и сталь до июня 2028 года.