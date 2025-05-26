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От квот до переговоров: ЕС пересматривает торговые отношения с Украиной
Польша подтвердила, что Европейский Союз готовится к началу переговоров с Украиной о новом торговом соглашении.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства и развития села Польши Чеслава Секерского.
В ЕС готовят новое торговое соглашение с Украиной
Польский министр сельского хозяйства Чеслав Секерский заявил, что с 6 июня ЕС возвращается к условиям товарообмена, определенным Соглашением об ассоциации с Украиной. По его словам, установленные квоты на импорт украинской агропродукции низки, что выгодно для стран-членов ЕС, в частности Польши.
Он подчеркнул, что в торговых отношениях с Украиной необходимо соблюдать баланс, а украинские продукты должны соответствовать стандартам качества, принятым в Евросоюзе.
Министр также отметил, что переход на европейские стандарты приведет к росту себестоимости производства в Украине, а значит, и к повышению цен на украинские товары на рынке ЕС. Он добавил, что в настоящее время в Украине используются средства, которые запрещены в Евросоюзе, и отказ от них потребует дополнительных расходов.
Министр сообщил, что продолжается подготовительная фаза к переговорам по заключению нового торгового соглашения между ЕС и Украиной, которое будет вести Еврокомиссия. Он добавил, что их ход будет зависеть также от ситуации на фронте.
"Надо учитывать, что в зависимости от военной ситуации дискуссия о степени открытости и либерализации европейского рынка для украинских товаров может носить разный характер", — подытожил польский министр.
Следует отметить, что срок действия чрезвычайных торговых мер Европейского Союза, отменивших пошлины и квоты на украинский экспорт, истекает 5 июня. Европейская комиссия планирует резко сократить импорт украинской агропродукции, а из-за новых условий торговли после завершения "экономического безвиза" украинский бюджет потеряет 3,5 млрд евро.