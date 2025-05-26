Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,01

EUR

46,99

+0,07

Наличный курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,24

47,09

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

От квот до переговоров: ЕС пересматривает торговые отношения с Украиной

ЕС
В ЕС готовится новое торговое соглашение с Украиной.

Польша подтвердила, что Европейский Союз готовится к началу переговоров с Украиной о новом торговом соглашении.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства и развития села Польши Чеслава Секерского.

В ЕС готовят новое торговое соглашение с Украиной

Польский министр сельского хозяйства Чеслав Секерский заявил, что с 6 июня ЕС возвращается к условиям товарообмена, определенным Соглашением об ассоциации с Украиной. По его словам, установленные квоты на импорт украинской агропродукции низки, что выгодно для стран-членов ЕС, в частности Польши.

Он подчеркнул, что в торговых отношениях с Украиной необходимо соблюдать баланс, а украинские продукты должны соответствовать стандартам качества, принятым в Евросоюзе.

Министр также отметил, что переход на европейские стандарты приведет к росту себестоимости производства в Украине, а значит, и к повышению цен на украинские товары на рынке ЕС. Он добавил, что в настоящее время в Украине используются средства, которые запрещены в Евросоюзе, и отказ от них потребует дополнительных расходов.

Министр сообщил, что продолжается подготовительная фаза к переговорам по заключению нового торгового соглашения между ЕС и Украиной, которое будет вести Еврокомиссия. Он добавил, что их ход будет зависеть также от ситуации на фронте.

"Надо учитывать, что в зависимости от военной ситуации дискуссия о степени открытости и либерализации европейского рынка для украинских товаров может носить разный характер", — подытожил польский министр.

Следует отметить, что срок действия чрезвычайных торговых мер Европейского Союза, отменивших пошлины и квоты на украинский экспорт, истекает 5 июня. Европейская комиссия планирует резко сократить импорт украинской агропродукции, а из-за новых условий торговли после завершения "экономического безвиза" украинский бюджет потеряет 3,5 млрд евро.

Автор:
Ольга Опенько