Конец "торгового безвиза": Еврокомиссия согласовала переходный акт для Украины

С 6 июня, когда истекает срок действия автономных торговых мероприятий (АТЗ) для Украины, Еврокомиссия применит переходный "исполнительный акт".

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Укринформ со ссылкой на спикера Европейской комиссии по экономике, бюджету и сельскому хозяйству Балаша Уйвара.

Указывается, что документ будет действовать в течение времени, необходимого для модификации углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ПВЗСТ), которая была образована между Украиной и ЕС еще в 2016 году.

"Соответствующий имплементационный акт был принят сегодня в соответствующем комитете. Как ожидается сейчас, он вступит в силу с 6 июня", — заявил спикер.

Он напомнил, что в 2022 году после начала полномасштабной российской агрессии Евросоюз ввел так называемые автономные торговые мероприятия в отношениях с Украиной, которые предусматривали бестарифную торговлю и наиболее благоприятный режим для украинских экспортеров. В отличие от предыдущих лет, в этом году, по решению стран-членов, действие АОЗ для Украины не будет продлено.

Балаш Уйвари добавил, что Еврокомиссия ищет более долгосрочные решения, сосредотачиваясь на Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ПВЗСТ), действующей между Украиной и ЕС с 2016 года. Он отметил, что переговоры по пересмотру и модернизации этого соглашения продолжаются, и к их завершению Еврокомиссия готовится к потенциальным переходным мерам.

Следует отметить, что срок действия чрезвычайных торговых мер Европейского Союза, отменивших пошлины и квоты на украинский экспорт, истекает 5 июня. Европейская комиссия планирует резко сократить импорт украинской агропродукции, а из-за новых условий торговли после завершения "экономического безвиза" украинский бюджет потеряет 3,5 млрд евро.