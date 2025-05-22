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Конец "торгового безвиза": Еврокомиссия согласовала переходный акт для Украины
С 6 июня, когда истекает срок действия автономных торговых мероприятий (АТЗ) для Украины, Еврокомиссия применит переходный "исполнительный акт".
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Укринформ со ссылкой на спикера Европейской комиссии по экономике, бюджету и сельскому хозяйству Балаша Уйвара.
Указывается, что документ будет действовать в течение времени, необходимого для модификации углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ПВЗСТ), которая была образована между Украиной и ЕС еще в 2016 году.
"Соответствующий имплементационный акт был принят сегодня в соответствующем комитете. Как ожидается сейчас, он вступит в силу с 6 июня", — заявил спикер.
Он напомнил, что в 2022 году после начала полномасштабной российской агрессии Евросоюз ввел так называемые автономные торговые мероприятия в отношениях с Украиной, которые предусматривали бестарифную торговлю и наиболее благоприятный режим для украинских экспортеров. В отличие от предыдущих лет, в этом году, по решению стран-членов, действие АОЗ для Украины не будет продлено.
Балаш Уйвари добавил, что Еврокомиссия ищет более долгосрочные решения, сосредотачиваясь на Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ПВЗСТ), действующей между Украиной и ЕС с 2016 года. Он отметил, что переговоры по пересмотру и модернизации этого соглашения продолжаются, и к их завершению Еврокомиссия готовится к потенциальным переходным мерам.
Следует отметить, что срок действия чрезвычайных торговых мер Европейского Союза, отменивших пошлины и квоты на украинский экспорт, истекает 5 июня. Европейская комиссия планирует резко сократить импорт украинской агропродукции, а из-за новых условий торговли после завершения "экономического безвиза" украинский бюджет потеряет 3,5 млрд евро.