Зеленский подписал закон о беспрепятственной торговле с европейскими партнерами: что это значит для бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал закон, утверждающий изменения в пан-евро-средиземноморские правила происхождения.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу парламента.

Речь идет о ратификации решения № 2/2024 Совместного комитета Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения ( 4414-IX ).

Введение в действие этого закона позволит Украине беспрепятственно торговать с европейскими партнерами при переходе на обновленные правила Конвенции, применяемые с 1 января 2025 года.

Согласно Конвенции, до конца 2025 г. страны могут параллельно применять как старые, так и новые (обновленные) правила определения происхождения товаров.

Старые сертификаты (выданы до 1 января 2025 или 2026) остаются действительными, если товары еще в пути или под таможенным контролем.

Сертификаты, выданные по новым правилам, должны содержать пометку "REVISED RULES". Страны должны регулярно информировать друг друга об обновлении своих правил.

"Таким образом, украинские экспортеры сохранят непрерывность торговли с ЕС и легче адаптируются к новым требованиям", — отметили в пресс-службе.

Напомним, срок действия чрезвычайных торговых мер Европейского Союза, отменивших пошлины и квоты на украинский экспорт, истекает 5 июня. Европейская комиссия планирует резко сократить импорт украинской агропродукции, а из-за новых условий торговли после завершения "экономического безвиза" украинский бюджет потеряет 3,5 млрд евро.