Зеленський підписав закон про безперешкодну торгівлю з європейськими партнерами: що це означає для бізнесу

Президент України Володимир Зеленський 21 травня підписав закон, що затверджує зміни до пан-євро-середземноморських правил походження.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу парламенту.

Йдеться про ратифікацію рішення № 2/2024 Спільного комітету Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (4414-IX).

Введення в дію цього закону дозволить Україні безперешкодно торгувати з європейськими партнерами під час переходу на оновлені правила Конвенції, що застосовуються з 1 січня 2025 року.

Згідно з Конвенцією, до кінця 2025 року країни можуть паралельно застосовувати як старі, так і нові (оновлені) правила визначення походження товарів. Старі сертифікати (видані до 1 січня 2025 або 2026 року) залишаються дійсними, якщо товари ще в дорозі або під митним контролем.

Сертифікати, видані за новими правилами, мають містити помітку "REVISED RULES". Країни повинні регулярно інформувати одне одного про оновлення своїх правил.

"Таким чином, українські експортери збережуть безперервність торгівлі з ЄС і легше адаптуються до нових вимог", - зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, термін дії надзвичайних торговельних заходів Європейського Союзу , які скасували мита та квоти на український експорт, завершується 5 червня. Європейська комісія планує різко скоротити імпорт української агропродукції, а через нові умови торгівлі після завершення "економічного безвізу" український бюджет втратить 3,5 млрд євро.