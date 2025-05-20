"Український експорт має мінімальний вплив на ринки ЄС — це потрібно донести партнерам", — Олег Хоменко, УКАБ

Українська аграрна продукція, попри свою якість та важливу роль у продовольчій безпеці Європи, залишається заручником політичних наративів. Представники вітчизняного агросектору закликають до системної комунікації з європейськими партнерами, щоб зламати хибні уявлення про конкуренцію та ризики від збільшення українського експорту.

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Про це розповів Генеральний директор Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Олег Хоменко під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту", організованому компанією "Ілляшев та Партнери", передає кореспондент Delo.ua.

Після 2022 року українські аграрії зіткнулися не лише з фізичними труднощами виробництва та логістики, а й з політичними бар'єрами. Він пригадав, як європейські фермери, особливо у Польщі та Франції, вийшли на вулиці з протестами, які супроводжувались лозунгами про "захоплення ринку" українським зерном і продукцією. Частину цих протестів, за оцінками представників аграрних асоціацій України, посилили політичні сили.

"Наш експорт настільки мізерний, що мінімально впливає на ринки. І це треба донести партнерам", - каже Хоменко.

Крім того, частина країн-членів ЄС занепокоєна щодо майбутнього вступу України до ЄС через те, що наші аграрії отримають право на значну частку дотацій, адже контролює до третини сільськогосподарських земель Європи. Проте український агросектор за останні 20 років пройшов шлях глибокої трансформації — без суттєвої бюджетної підтримки.

В результаті, щоб пояснити партнерам, що українська аграрна продукція не є загрозою, представники галузі постійно ведуть діалог з Єврокомісією, профільними асоціаціями та іншими стейкхолдерами. Адже українське агро — це не загроза, а союзник у глобальній продовольчій безпеці, наголосили учасники панельної дискусії.